Итоги недели: в Ростовской области устраивают массовые побоища, а ПВО сбивает цели

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
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Updated Сегодня, 09:52
Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин приказал провести проверку после массового конфликта в городе Волгодонск.
По информации, появившейся ранее в социальных сетях, между южанами и жителями Волгодонска возникла ссора, которую они не смогли уладить. Из-за этого произошла драка, в которой приняли участие около 30 человек.
В Telegram-каналах писали, что некоторые из участников были вооружены палками. Разогнать мужчин смогла полиция, а за медицинской помощью никто из участников потасовки не обращался.
В Ростовской области 2 ноября дважды сработали системы ПВО. В первый раз это произошло в 14.17, а второй — в 14.40. Какие именно объекты удалось сбить, не раскрывается.
Губернатор Василий Голубев отметил, что «военные выполняют свою работу». Затем, после получения более точных данных, он добавил, что инцидент не привели к каким-либо разрушениям.
Местные жители сообщали, что во время работы ПВО слышали громкий взрыв в воздухе, после чего они заметили в небе следы.
Климатолог Александр Иошпа рассказал Ro.Today о побитом 1 ноября температурном рекорде в Ростове. Температура воздуха оказалась выше +21 градуса, что является исключительно высоким значением для ноября. Подобное происходило только в 1938 году. В прошлом году, на эту же дату, температура едва достигала +7 градусов.
При этом, Александр Иошпа подчеркнул, что данное повышение температуры не является аномалией.