Итоги недели: в Ростовской области устраивают массовые побоища, а ПВО сбивает цели





Губернатор Василий Голубев отметил, что «военные выполняют свою работу». Затем, после получения более точных данных, он добавил, что инцидент не привели к каким-либо разрушениям.



Местные жители сообщали, что во время работы ПВО слышали громкий взрыв в воздухе, после чего они заметили в небе следы.