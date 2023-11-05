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Итоги недели: в Ростовской области устраивают массовые побоища, а ПВО сбивает цели

Итоги недели: в Ростовской области устраивают массовые побоища, а ПВО сбивает цели

5 ноября 2023, 09:36
Фото: Midjourney
В Ростовской области система ПВО сбила две цели, произошла массовая драка и побили температурный рекорд, все самое интересное, в материале RostovGazeta.

Массовая драка в Волгодонске

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин приказал провести проверку после массового конфликта в городе Волгодонск.

По информации, появившейся ранее в социальных сетях, между южанами и жителями Волгодонска возникла ссора, которую они не смогли уладить. Из-за этого произошла драка, в которой приняли участие около 30 человек.

В Telegram-каналах писали, что некоторые из участников были вооружены палками. Разогнать мужчин смогла полиция, а за медицинской помощью никто из участников потасовки не обращался.

Работа ПВО

В Ростовской области 2 ноября дважды сработали системы ПВО. В первый раз это произошло в 14.17, а второй — в 14.40. Какие именно объекты удалось сбить, не раскрывается.

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Губернатор Василий Голубев отметил, что «военные выполняют свою работу». Затем, после получения более точных данных, он добавил, что инцидент не привели к каким-либо разрушениям.

Местные жители сообщали, что во время работы ПВО слышали громкий взрыв в воздухе, после чего они заметили в небе следы.

Температурный рекорд

Климатолог Александр Иошпа рассказал Ro.Today о побитом 1 ноября температурном рекорде в Ростове. Температура воздуха оказалась выше +21 градуса, что является исключительно высоким значением для ноября. Подобное происходило только в 1938 году. В прошлом году, на эту же дату, температура едва достигала +7 градусов.

При этом, Александр Иошпа подчеркнул, что данное повышение температуры не является аномалией.

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