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Published Сегодня, 08:17

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Updated Сегодня, 08:21

Минфин Ростовской области не смог взять кредиты на 27 млрд рублей

Минфину Ростовской области не дали кредиты на 27 млрд рублей

5 ноября 2023, 08:17
Фото: 1MI

Минфин Ростовской области не смог взять кредиты на 27 млрд рублей

Министерство финансов Ростовской области не смогло найти банк, который выдаст кредиты на сумму 27 миллиардов рублей, следует из материалов госзакупок.

Министерство объявило несколько аукционов по выбору компании, которая предоставит кредиты на 33 миллиарда рублей. Из 11 аукционов состоялись только два, так как были поданы две заявки.

Поэтому Минфин сможет получить кредиты на шесть миллиардов рублей, хотя планировал 33 миллиарда. С чем связано отсутствие заявок, не раскрывается.

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В техническом задании говорится, что кредиты нужны для финансирования дефицита областного бюджета, а также погашения долговых обязательств донского региона. Годовая процентная ставка должна была быть не более 15,1%.

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