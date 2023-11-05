Минфину Ростовской области не дали кредиты на 27 млрд рублей

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Министерство объявило несколько аукционов по выбору компании, которая предоставит кредиты на 33 миллиарда рублей. Из 11 аукционов состоялись только два, так как были поданы две заявки.
Поэтому Минфин сможет получить кредиты на шесть миллиардов рублей, хотя планировал 33 миллиарда. С чем связано отсутствие заявок, не раскрывается.
В техническом задании говорится, что кредиты нужны для финансирования дефицита областного бюджета, а также погашения долговых обязательств донского региона. Годовая процентная ставка должна была быть не более 15,1%.
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