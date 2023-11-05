Модернизированный в Таганроге летающий радар помог ликвидировать самолеты ВСУ

Михаил Звинчук рассказал, что, по его данным, в операции якобы задействовали ЗРС С-400 и истребители МиГ-31БМ. Использование технических средств координировалось самолетом ДРЛОиУ А-50У, известном как летающий радар. Сам самолет произвели по проекту концерна радиостроения «Вега», однако около 10 лет назад самолет прошел масштабную модернизацию на ТАНТК имени Бериева.