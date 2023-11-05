Модернизированный в Таганроге летающий радар помог ликвидировать самолеты ВСУ

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Военный обозреватель опубликовал в Telegram-канале «Рыбарь» отчет о текущей обстановке в зоне проведения спецоперации. Михаил Звинчук напомнил, что в конце октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о том, что российским военным удалось ликвидировать 24 самолета противника.
Михаил Звинчук рассказал, что, по его данным, в операции якобы задействовали ЗРС С-400 и истребители МиГ-31БМ. Использование технических средств координировалось самолетом ДРЛОиУ А-50У, известном как летающий радар. Сам самолет произвели по проекту концерна радиостроения «Вега», однако около 10 лет назад самолет прошел масштабную модернизацию на ТАНТК имени Бериева.
По словам эксперта, работы по ликвидации воздушных судов провели в несколько «волн», так, например, за один день, 20 октября, удалось выявить и подбить семь самолетов.
«Предшествовал ли им запуск „обманок“ по аэродромам базирования украинской авиации для единовременного подъёма самолётов в воздух — нам неизвестно, но это было бы логично», — добавил Михаил Звинчук.
Напомним, около шести лет назад военные совершили тестовый запуск самолета А-100, который должен был превзойти своих предшественников А-50 и А-50У.