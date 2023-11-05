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Модернизированный в Таганроге летающий радар помог ликвидировать самолеты ВСУ

Модернизированный в Таганроге летающий радар помог ликвидировать самолеты ВСУ

5 ноября 2023, 12:42
Фото: mil.ru
Модернизированный в Таганроге летающий радар помог ликвидировать самолеты ВСУ

Модернизированный в Таганроге летающий радар помог сбить 24 украинских борта

Модернизированный в Таганроге самолет ДРЛОиУ А-50У помог сбить более 20 украинских военных самолетов, об этом сообщили военный аналитик Михаил Звинчук в собственном Telegram-канале.

Военный обозреватель опубликовал в Telegram-канале «Рыбарь» отчет о текущей обстановке в зоне проведения спецоперации. Михаил Звинчук напомнил, что в конце октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о том, что российским военным удалось ликвидировать 24 самолета противника.

Михаил Звинчук рассказал, что, по его данным, в операции якобы задействовали ЗРС С-400 и истребители МиГ-31БМ. Использование технических средств координировалось самолетом ДРЛОиУ А-50У, известном как летающий радар. Сам самолет произвели по проекту концерна радиостроения «Вега», однако около 10 лет назад самолет прошел масштабную модернизацию на ТАНТК имени Бериева.

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По словам эксперта, работы по ликвидации воздушных судов провели в несколько «волн», так, например, за один день, 20 октября, удалось выявить и подбить семь самолетов.

«Предшествовал ли им запуск „обманок“ по аэродромам базирования украинской авиации для единовременного подъёма самолётов в воздух — нам неизвестно, но это было бы логично», — добавил Михаил Звинчук.

Напомним, около шести лет назад военные совершили тестовый запуск самолета А-100, который должен был превзойти своих предшественников А-50 и А-50У.

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