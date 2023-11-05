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Posted Вчера, 20:52

Published Вчера, 20:52

Modified Вчера, 21:12

Updated Вчера, 21:12

Мощный взрыв прогремел у границы с Ростовской областью и ДНР в Седово

Мощный взрыв прогремел у границы с Ростовской областью и ДНР в Седово

5 ноября 2023, 20:52
Фото: 1MI
Мощный взрыв прогремел у границы с Ростовской областью и ДНР в Седово
В 5 километрах от границы с Ростовской областью в поселке Седово в ДНР прогремел взрыв, пишет телеграм-канал BAZA.

Поселок располагается в 5 километрах от пункта пропуска «Новоазовск». Канал сообщает о мощном взрыве в результате детонации боеприпасов. Происшествие попало на видео.

По данным источников канала, в здании, где находился небольшой боекомплект произошло возгорание после замыкания электропроводки. Это спровоцировало взрыв. О пострадавших пока ничего не сообщается.

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Обращаем внимание читателей, что официального подтверждения информации от министерства обороны или властей не поступало. Данные уточняются.

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