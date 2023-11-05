Мощный взрыв прогремел у границы с Ростовской областью и ДНР в Седово

Posted Вчера, 20:52
Published Вчера, 20:52
Modified Вчера, 21:12
Updated Вчера, 21:12
Поселок располагается в 5 километрах от пункта пропуска «Новоазовск». Канал сообщает о мощном взрыве в результате детонации боеприпасов. Происшествие попало на видео.
По данным источников канала, в здании, где находился небольшой боекомплект произошло возгорание после замыкания электропроводки. Это спровоцировало взрыв. О пострадавших пока ничего не сообщается.
Обращаем внимание читателей, что официального подтверждения информации от министерства обороны или властей не поступало. Данные уточняются.
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