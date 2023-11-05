«Ничего хорошего»: ростовчане прокомментировали редкое явление в небе

Posted Сегодня, 18:08
Published Сегодня, 18:08
Modified Сегодня, 18:10
Updated Сегодня, 18:10
Ростовчане вечером в воскресенье стали делиться фотографиями неба, которое окрасилось в различные цвета, в том числе красный. Это многих удивило, так как это явление является редким для региона.
Официальной информации об этом не поступало. Между тем, горожане обуждают происходящее в соцсетях.
«Ничего хорошего», — заявили ростовчане, но объяснять свое мнение не стали. Некоторые посчитали, что опубликованные фотографии обработаны в фоторедакторе. А другие попытались это оспорить.
Многие заявили, что ничего не видели и теперь хотят отправиться в другой район города, что посмотреть на необычное явление. Но большинство рассказали, что им понравилось увиденное.
Ранее напуганные ПВО ростовчане потребовали запретить салюты и пиротехнику.