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Posted Сегодня, 18:08

Published Сегодня, 18:08

Modified Сегодня, 18:10

Updated Сегодня, 18:10

Ростовчане высказались о полярном сиянии в небе 5 ноября

«Ничего хорошего»: ростовчане прокомментировали редкое явление в небе

5 ноября 2023, 18:08
Фото: 1MI

Ростовчане высказались о полярном сиянии в небе 5 ноября

Жители Ростова-на-Дону увидели полярное сияние, что вызвало бурное обсуждение в соцсетях.

Ростовчане вечером в воскресенье стали делиться фотографиями неба, которое окрасилось в различные цвета, в том числе красный. Это многих удивило, так как это явление является редким для региона.

Официальной информации об этом не поступало. Между тем, горожане обуждают происходящее в соцсетях.

Редкое явление в небе увидели жители в Ростовской области
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«Ничего хорошего», — заявили ростовчане, но объяснять свое мнение не стали. Некоторые посчитали, что опубликованные фотографии обработаны в фоторедакторе. А другие попытались это оспорить.

Фото: Это Ростов - тг

Многие заявили, что ничего не видели и теперь хотят отправиться в другой район города, что посмотреть на необычное явление. Но большинство рассказали, что им понравилось увиденное.

Ранее напуганные ПВО ростовчане потребовали запретить салюты и пиротехнику.

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