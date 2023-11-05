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Published Сегодня, 11:36

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

Жители в Ростове-на-Дону заявили об агрессивных собаках

«Они агрессивны»: ростовчане попросили решить проблему с бездомными собаками

5 ноября 2023, 11:36
Фото: 1MI

Жители в Ростове-на-Дону заявили об агрессивных собаках

В Ростове-на-Дону в районе проспекта Ленина появились агрессивные собаки, которые нападают на машины, говорится в сервисе «Благоустройство города».

По словам автора, на улице появились две бездомные собаки, который проявляют агрессию к проезжающим автомобилям. Также слышен лай, когда мимо проходят люди.

«Люди, у которых нет жалости, выкинули собак на улицу, которые теперь мешают ростовчанам. Прошу помочь решить проблему», — написал автор.

Спасатели в Ростове достали из люка и трубы умирающих собаку и кота
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Добавим, что пока ответа на обращение не поступало.

Ранее спасатели в Ростове достали из люка и трубы умирающих собаку и кота. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого собаку за один миллиард рублей выставили на продажу в Ростове-на-Дону.

#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Спасатели#Машины#Люки#Ленина#Люди#Трубы
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