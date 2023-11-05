«Они агрессивны»: ростовчане попросили решить проблему с бездомными собаками

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
По словам автора, на улице появились две бездомные собаки, который проявляют агрессию к проезжающим автомобилям. Также слышен лай, когда мимо проходят люди.
«Люди, у которых нет жалости, выкинули собак на улицу, которые теперь мешают ростовчанам. Прошу помочь решить проблему», — написал автор.
Добавим, что пока ответа на обращение не поступало.
Ранее спасатели в Ростове достали из люка и трубы умирающих собаку и кота. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого собаку за один миллиард рублей выставили на продажу в Ростове-на-Дону.