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Published Сегодня, 14:11

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Updated Сегодня, 14:13

Онкологи рассказали, кто из жителей Ростовской области чаще болеет раком легких

Онкологи рассказали, кто из жителей Ростовской области чаще болеет раком легких

5 ноября 2023, 14:11
Фото: Midjourney
Онкологи рассказали, кто из жителей Ростовской области чаще болеет раком легких

Ростовские онкологи назвали главные симптомы рака легких

Ростовский хирург, заведующий отделением торакальной онкологии НМИЦ онкологии Минздрава России Дмитрий Харагезов рассказал, кто из дончан подвержен раку легких, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на врачей Национального медицинского исследовательского центра онкологии назвал основные симптомы рака легких, с которыми сталкиваются пациенты.

По данным врачей, главным симптомом болезни является кашель, сопровождающийся кровяными выделениями, одышкой и болью в грудной клетке. Дополнительными «сигналами» болезни может стать потеря веса, общая слабость и недомогание, а также осиплость голоса.

В случае появления этих симптомов дончанам советуют немедленно обратиться к врачам — терапевту, пульмонологу и онкологу, чтобы получить направление на томографию органов грудной клетки и исключить или подтвердить диагноз.

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Врачи отмечают, что на первой и второй стадиях рака болезнь протекает практически бессимптомно, а потому дончанам необходимо проходить обязательное обследование не реже раза в год, особенно, если возраст пациента выше 40 лет или же человек является курильщиком.

«90% больных раком лёгких — это курильщики, в том числе пассивные. Отказ от курения — главный способ профилактики рака лёгкого. В группу риска также входят люди, трудящиеся на вредном производстве», — цитирует заведующего отделением торакальной хирургии Дмитрия Харагезова издание. Дончанам, работающим на производствах, где есть высокая концентрация цементной и асбестовой пыли в воздухе, настоятельно рекомендуют носить индивидуальные средства защиты.

Ранее стало известно, как дончанам защитить себя от гонконгского гриппа.

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