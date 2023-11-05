Онкологи рассказали, кто из жителей Ростовской области чаще болеет раком легких

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
Портал «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на врачей Национального медицинского исследовательского центра онкологии назвал основные симптомы рака легких, с которыми сталкиваются пациенты.
По данным врачей, главным симптомом болезни является кашель, сопровождающийся кровяными выделениями, одышкой и болью в грудной клетке. Дополнительными «сигналами» болезни может стать потеря веса, общая слабость и недомогание, а также осиплость голоса.
В случае появления этих симптомов дончанам советуют немедленно обратиться к врачам — терапевту, пульмонологу и онкологу, чтобы получить направление на томографию органов грудной клетки и исключить или подтвердить диагноз.
Врачи отмечают, что на первой и второй стадиях рака болезнь протекает практически бессимптомно, а потому дончанам необходимо проходить обязательное обследование не реже раза в год, особенно, если возраст пациента выше 40 лет или же человек является курильщиком.
«90% больных раком лёгких — это курильщики, в том числе пассивные. Отказ от курения — главный способ профилактики рака лёгкого. В группу риска также входят люди, трудящиеся на вредном производстве», — цитирует заведующего отделением торакальной хирургии Дмитрия Харагезова издание. Дончанам, работающим на производствах, где есть высокая концентрация цементной и асбестовой пыли в воздухе, настоятельно рекомендуют носить индивидуальные средства защиты.
Ранее стало известно, как дончанам защитить себя от гонконгского гриппа.