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Published Сегодня, 16:35

Modified Сегодня, 16:37

Updated Сегодня, 16:37

Политолог Амбросимов рассказал, когда прекратятся атаки Киева на Ростовскую область

Политолог Амбросимов рассказал, когда прекратятся атаки Киева на Ростовскую область

5 ноября 2023, 16:35
Фото: 1MI
Ростовской области постоянно придется держать ПВО в боеготовности, пока Украина получает помощь от спонсоров, рассказал RostovGazeta политолог Дмитрий Абросимов.

Напомним, что в донском регионе 2 ноября дважды сработала система ПВО по воздушным объектам. Политолог объяснил это тем, что Украина получила средства от своих спонсоров.

«ВСУ обозначили цели и теперь хотят атаковать. Был выбран путь с выходом на Азовское море, вдоль дельты Дона», — уточнил эксперт.

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Он добавил, что Украина будет пытаться атаковать, пока получает помощь от спонсоров. Сколько это продлится, остается загадкой.

Ранее напуганные ПВО ростовчане потребовали запретить салюты и пиротехнику. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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