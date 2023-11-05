Политолог Амбросимов рассказал, когда прекратятся атаки Киева на Ростовскую область

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
Напомним, что в донском регионе 2 ноября дважды сработала система ПВО по воздушным объектам. Политолог объяснил это тем, что Украина получила средства от своих спонсоров.
«ВСУ обозначили цели и теперь хотят атаковать. Был выбран путь с выходом на Азовское море, вдоль дельты Дона», — уточнил эксперт.
Он добавил, что Украина будет пытаться атаковать, пока получает помощь от спонсоров. Сколько это продлится, остается загадкой.
Ранее напуганные ПВО ростовчане потребовали запретить салюты и пиротехнику. Материал на эту тему читайте по ссылке.