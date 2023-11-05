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Published Сегодня, 17:47

Modified Сегодня, 17:49

Updated Сегодня, 17:49

Жители Ростовской области увидели в небе полярное сияние 5 ноября

Редкое явление в небе увидели жители в Ростовской области

5 ноября 2023, 17:47
Фото: 1MI

Жители Ростовской области увидели в небе полярное сияние 5 ноября

В небе над Ростовской областью вечером в воскресенье, 5 ноября, появилось полярное сияние, сообщили местные жители в соцсетях.

По их словам, небо окрасилось в различные цвета, что является редким явлением для региона. Это заметили жители Ростова и населенных пунктов, находящихся рядом.

Пользователи в комментариях написали, что окрасившееся в различные цвета небо им очень понравилось. Они назвали происходящее фантастикой.

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«Живешь всю жизнь в Ростове и мечтаешь о полярном сиянии. А потом выглядываешь в окно и оно у тебя над головой», — пишут ростовчане.

Фото: Это Ростов - ТГ

Некоторые горожане заявили, что ничего не видели и интересуются, из какой точки города могут увидеть это явление. Другие считают, что снимки сделаны в фоторедакторе.

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