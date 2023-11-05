Редкое явление в небе увидели жители в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
Modified Сегодня, 17:49
Updated Сегодня, 17:49
По их словам, небо окрасилось в различные цвета, что является редким явлением для региона. Это заметили жители Ростова и населенных пунктов, находящихся рядом.
Пользователи в комментариях написали, что окрасившееся в различные цвета небо им очень понравилось. Они назвали происходящее фантастикой.
«Живешь всю жизнь в Ростове и мечтаешь о полярном сиянии. А потом выглядываешь в окно и оно у тебя над головой», — пишут ростовчане.
Некоторые горожане заявили, что ничего не видели и интересуются, из какой точки города могут увидеть это явление. Другие считают, что снимки сделаны в фоторедакторе.
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