Ростовские медики провели операцию раненому бойцу спецоперации

По информации издания, боец является офицером-контрактником из Луганской народной республики. С тех пор, как он оказался в штурмовом отряде, прошло уже почти девять лет его службы. До этого времени он работал в шахте.



Издание пишет, что он присоединился к спецоперации с самого начала, и именно тогда он получил ранение.



«Это оказалось нападение диверсионно-разведывательной группы противника. Была ночь, моросящий дождь, перестрелка, ранение и единственная мысль — как в фильмах, только все на ускоренном режиме. Повезло, что до полевых медиков было всего около 200 метров, так что я смог самостоятельно добраться до них», — уточнило издание со ссылкой на слова бойца.