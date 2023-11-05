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Ростовские медики провели операцию раненому бойцу спецоперации

Ростовские медики провели операцию раненому бойцу спецоперации

5 ноября 2023, 07:49
Фото: 1MI
Медики в Ростове-на-Дону провели операцию бойцу СВО, который ранее получил ранения, сообщает «КП — Ростов-на-Дону»

По информации издания, боец является офицером-контрактником из Луганской народной республики. С тех пор, как он оказался в штурмовом отряде, прошло уже почти девять лет его службы. До этого времени он работал в шахте.

Издание пишет, что он присоединился к спецоперации с самого начала, и именно тогда он получил ранение.

«Это оказалось нападение диверсионно-разведывательной группы противника. Была ночь, моросящий дождь, перестрелка, ранение и единственная мысль — как в фильмах, только все на ускоренном режиме. Повезло, что до полевых медиков было всего около 200 метров, так что я смог самостоятельно добраться до них», — уточнило издание со ссылкой на слова бойца.

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Он добавил, что ему оказали помощь, но ранение было серьезным. Его предупредили, что у него будет грыжа и через год-полтора придется ее оперировать.

После пациент попал в хирургическое отделение клиники Ростовского медуниверситета, чтобы удалить грыжу и вернуться на службу. Операция была проведена успешно.

Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее портреты участников СВО выставили рядом с администрацией Ростова.

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