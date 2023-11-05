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Posted Сегодня, 06:57

Published Сегодня, 06:57

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

Ясно и тепло будет в Ростове днем 5 ноября

Синоптики рассказали, как одеваться в Ростове, чтобы не замерзнуть

5 ноября 2023, 06:57
Фото: 1MI
Ясно и тепло будет в Ростове днем 5 ноября

Туман может накрыть Ростов 5 ноября

В воскресенье днем, 5 ноября, в Ростове установится теплая и преимущественно безоблачная погода, сообщают метеорологи.

В утренние часы будет облачно, а местами даже возможен туман. В это время синоптики рекомендуют одевать ростовчанам одежду с длинным рукавом.

«Утром рекомендуется легкая куртка», — говорится в прогнозе.

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А вот днем воздух прогреется до +19 градусов. С 11 до 15 часов будет солнечно. Затем на небе появятся облака. В вечерние часы столбики термометров опустятся на 3-4 градуса относительно дневных температур. Ночью будет более прохладно.

Ранее жителям Ростова сообщили, что в городе резко похолодает с 9 ноября. Также сообщается, что с четверга начнутся дожди.

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