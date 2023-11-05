Синоптики рассказали, как одеваться в Ростове, чтобы не замерзнуть

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
В утренние часы будет облачно, а местами даже возможен туман. В это время синоптики рекомендуют одевать ростовчанам одежду с длинным рукавом.
«Утром рекомендуется легкая куртка», — говорится в прогнозе.
А вот днем воздух прогреется до +19 градусов. С 11 до 15 часов будет солнечно. Затем на небе появятся облака. В вечерние часы столбики термометров опустятся на 3-4 градуса относительно дневных температур. Ночью будет более прохладно.
Ранее жителям Ростова сообщили, что в городе резко похолодает с 9 ноября. Также сообщается, что с четверга начнутся дожди.