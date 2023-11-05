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Смертельное ДТП с участием четырех машин произошло на трассе в Ростовской области

Смертельное ДТП с участием четырех машин произошло на трассе в Ростовской области

5 ноября 2023, 06:35
Фото: ГИБДД
Смертельное ДТП с участием четырех машин произошло на трассе в Ростовской области
Массовая авария с погибшим произошла на трассе в Ростовской области днем 4 ноября, сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

Трагедия развернулась на автодороге Азов-Староминская. В после полудня 62-летний водитель за рулем Kia Rio при обгоне грузовика выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Kia Soul. Последний в результате столкновения опрокинулся в кювет.

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Kia Rio при столкновении отбросило на машину с прицепом. В ДТП травмы не совместимые с жизнью получил водитель Kia Rio. Пассажир иномарки с травмами был госпитализирован. О состоянии других участников аварии не сообщается.

Ранее на трассе в Ростовской области смертельные травмы получила 19-летняя девушка. Она выбежала на дорогу и попала под легковую машину BMW 320.

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