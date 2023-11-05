Смертельное ДТП с участием четырех машин произошло на трассе в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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Updated Сегодня, 06:37
Трагедия развернулась на автодороге Азов-Староминская. В после полудня 62-летний водитель за рулем Kia Rio при обгоне грузовика выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Kia Soul. Последний в результате столкновения опрокинулся в кювет.
Kia Rio при столкновении отбросило на машину с прицепом. В ДТП травмы не совместимые с жизнью получил водитель Kia Rio. Пассажир иномарки с травмами был госпитализирован. О состоянии других участников аварии не сообщается.
Ранее на трассе в Ростовской области смертельные травмы получила 19-летняя девушка. Она выбежала на дорогу и попала под легковую машину BMW 320.