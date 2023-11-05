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Телевидение и радио не будут работать в Ростове неделю с 6 ноября

Телевидение и радио отключат в Ростовской области на неделю с 6 ноября

5 ноября 2023, 06:00
Фото: 1MI
Телевидение и радио не будут работать в Ростове неделю с 6 ноября
В некоторых населенных пунктах Ростовской области будут проходить перебои в трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями, сообщили в пресс-службе РТРС.

Во вторник с 10 до 16 часов может не работать телевидение и радио в поселке Веселый. На следующий день могут возникнуть проблемы с просмотром любимых передач у жителей Гукова. Перебои будут в период времени с 11 до 17 часов.

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В четверг в селе Куйбышево с 10 часов на полдня могут возникнуть перебои с телевидением и радио. А в пятницу, 10 ноября, аналогичные сложности будут в населенном пункте Новостепановский с 11 до 17 часов.

Напомним, с 7 ноября ряд улиц в Ростове останутся без света. Так, во вторник электроэнергию перестанут подавать по адресам: улица 1-я Баррикадная, Краснополянская, Профсоюзная, Ставского, переулки Грибоедовский и Чувашский.

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