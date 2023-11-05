В Ростове уже сутки ищут пропавшую без вести 14-летнюю девочку

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
В воскресенье, 5 ноября, волонтеры объявили о начале поисков несовершеннолетней жительницы Ростова-на-Дону. 14-летняя девочка исчезла 4 ноября, и с тех пор никакой информации о ее возможном местонахождении не поступало.
В ориентировке сказано, что рост 14-летней А. составляет 1,65 метра, у нее нормальное телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. В момент своего исчезновения подросток была одета в белую куртку с черным рисунком, серую кофту, серые джинсы и черные кеды с разноцветными шнурками.
Любого, кто обладает информацией о том, где находится девочка, просят звонить по номеру 8(800)700-54-52, 112 или связаться с инфоргом Галиной по номеру 8(960)685-95-61.
Ранее следователь рассказал, почему в Ростове дети сбегают из дома.