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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

В Ростове уже сутки ищут пропавшую без вести 14-летнюю девочку

В Ростове уже сутки ищут пропавшую без вести 14-летнюю девочку

5 ноября 2023, 13:03
Фото: Midjourney
В Ростове уже сутки ищут пропавшую без вести 14-летнюю девочку

В Ростове начали поиски 14-летней девочки-подростка, пропавшей 4 ноября

В Ростове ищут девочку-подростка, которая пропала без вести в День народного единства, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» Ростовской области.

В воскресенье, 5 ноября, волонтеры объявили о начале поисков несовершеннолетней жительницы Ростова-на-Дону. 14-летняя девочка исчезла 4 ноября, и с тех пор никакой информации о ее возможном местонахождении не поступало.

14-летняя девочка исчезла 4 ноября14-летняя девочка исчезла 4 ноября
14-летняя девочка исчезла 4 ноября
Фото: «ЛизаАлерт» Ростовской области.

В ориентировке сказано, что рост 14-летней А. составляет 1,65 метра, у нее нормальное телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. В момент своего исчезновения подросток была одета в белую куртку с черным рисунком, серую кофту, серые джинсы и черные кеды с разноцветными шнурками.

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Любого, кто обладает информацией о том, где находится девочка, просят звонить по номеру 8(800)700-54-52, 112 или связаться с инфоргом Галиной по номеру 8(960)685-95-61.

Ранее следователь рассказал, почему в Ростове дети сбегают из дома.

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