В Ростове уже сутки ищут пропавшую без вести 14-летнюю девочку

В ориентировке сказано, что рост 14-летней А. составляет 1,65 метра, у нее нормальное телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. В момент своего исчезновения подросток была одета в белую куртку с черным рисунком, серую кофту, серые джинсы и черные кеды с разноцветными шнурками.