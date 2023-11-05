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Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

Агрессивное животное убило собаку и набросилось на хозяйку в Ростовской области

В Ростовской области бегает окровавленная собака, пытающаяся убить все живое

5 ноября 2023, 15:05
Фото: 1MI

Агрессивное животное убило собаку и набросилось на хозяйку в Ростовской области

В Ростовской области по поселку Южный бегает собака, которая бросается на людей, сообщили местные жители в соцсетях.

По словам местных жителей, агрессивное животное пробралось в один из дворов, после чего закрызло собаку. После этого оно набросилось на хозяйку, но та отбилась.

«Она вызвала полицейских, а пес носится по поселку с окровавленной мордой. Кто его хозяин, остается загадкой», — написал автор.

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Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Пользователи в комментариях назвали эту ситуацию ужасной.

«Это воспитание. Ее, скорее всего, били много», — пишут ростовчане.

Ранее спасатели в Ростове достали из люка и трубы умирающих собаку и кота.

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