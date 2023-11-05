В Ростовской области бегает окровавленная собака, пытающаяся убить все живое

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
По словам местных жителей, агрессивное животное пробралось в один из дворов, после чего закрызло собаку. После этого оно набросилось на хозяйку, но та отбилась.
«Она вызвала полицейских, а пес носится по поселку с окровавленной мордой. Кто его хозяин, остается загадкой», — написал автор.
Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Пользователи в комментариях назвали эту ситуацию ужасной.
«Это воспитание. Ее, скорее всего, били много», — пишут ростовчане.
Ранее спасатели в Ростове достали из люка и трубы умирающих собаку и кота.