В Ростовской области ДТП на М-4 «Дон» спровоцировало огромную пробку

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
В воскресенье, 5 ноября, в 16.09 мск автомобилисты опубликовали сообщение об аварии на 952-м километре трассы М-4 «Дон». Авария произошла на северном направлении трассы, однако детали ДТП не уточнялись.
ДТП и дорожные работы на участке спровоцировали пробку, которая растянулась от 953-го километра до 946-го километра М-4 «Дон» в оба направления. Объездов на этом отрезке не предусмотрено, а потому на проезд этого участка протяженностью 7,4 километра водителям придется потратить 29 минут.
Данные об обстоятельствах аварии будут уточняться.
Ранее в Ростовской области произошла авария с участием четырех автомобилей, в ней погиб один человек.