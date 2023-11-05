В Ростовской области ДТП на М-4 «Дон» спровоцировало огромную пробку

ДТП и дорожные работы на участке спровоцировали пробку, которая растянулась от 953-го километра до 946-го километра М-4 «Дон» в оба направления. Объездов на этом отрезке не предусмотрено, а потому на проезд этого участка протяженностью 7,4 километра водителям придется потратить 29 минут.