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Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

В Ростовской области ДТП на М-4 «Дон» спровоцировало огромную пробку

В Ростовской области ДТП на М-4 «Дон» спровоцировало огромную пробку

5 ноября 2023, 13:30
Фото: Midjourney
В Ростовской области ДТП на М-4 «Дон» спровоцировало огромную пробку

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» возникла 7-километровая пробка

В Ростовской области ДТП под Лиховским собрало на трассе М-4 «Дон» пробку протяженностью 7,4 километра, информация об этом появилась на сервисе «Яндекс. Карты».

В воскресенье, 5 ноября, в 16.09 мск автомобилисты опубликовали сообщение об аварии на 952-м километре трассы М-4 «Дон». Авария произошла на северном направлении трассы, однако детали ДТП не уточнялись.

Пробка на М-4 "Дон" в Красносулинском районе Ростовской областиПробка на М-4 "Дон" в Красносулинском районе Ростовской области
Пробка на М-4 "Дон" в Красносулинском районе Ростовской области
Фото: Яндекс Карты

ДТП и дорожные работы на участке спровоцировали пробку, которая растянулась от 953-го километра до 946-го километра М-4 «Дон» в оба направления. Объездов на этом отрезке не предусмотрено, а потому на проезд этого участка протяженностью 7,4 километра водителям придется потратить 29 минут.

Смертельное ДТП с участием четырех машин произошло на трассе в Ростовской области
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Данные об обстоятельствах аварии будут уточняться.

Ранее в Ростовской области произошла авария с участием четырех автомобилей, в ней погиб один человек.

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