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Posted Сегодня, 05:33

Published Сегодня, 05:33

Modified Сегодня, 05:35

Updated Сегодня, 05:35

В Ростове на Лермонтовской прогремел взрыв 4 ноября

В центре Ростова прогремел взрыв вечером 4 ноября. Что произошло

5 ноября 2023, 05:33
Фото: 1MI
В Ростове на Лермонтовской прогремел взрыв 4 ноября

Машина взорвалась в Ростове на Лермонтовской 4 ноября

За час до полуночи в Ростове на улице Лермонтовской загорелась машина, сообщают очевидцы в соцсетях.

Некоторые ростовчане пишут, что слышали звуки взрыва. А те, кто живут в ближайших домах, почувствовали и сильный запах гари.

По словам очевидцев, автомобиль сгорел за 10 минут. Причиной возгорания, по предварительной информации, могло стать короткое замыкание.

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В Ростове на Лермонтовской прогремел взрыв 4 ноября
Видео: ТГ-канал "Тютина"

«Там нахожусь сейчас. Со слов водителя, они приехали, выключили зажигание и началось возгорание», — написал местный житель.

Напомним, 4 ноября в Ростове загорелся ехавший по маршруту автобус. Происшествие произошло недалеко от рынка Атаман. Пассажирам пришлось покинуть салон и продолжить путь самостоятельно. В результате инцидента никто не пострадал.

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