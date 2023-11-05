В центре Ростова прогремел взрыв вечером 4 ноября. Что произошло

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Некоторые ростовчане пишут, что слышали звуки взрыва. А те, кто живут в ближайших домах, почувствовали и сильный запах гари.
По словам очевидцев, автомобиль сгорел за 10 минут. Причиной возгорания, по предварительной информации, могло стать короткое замыкание.
«Там нахожусь сейчас. Со слов водителя, они приехали, выключили зажигание и началось возгорание», — написал местный житель.
Напомним, 4 ноября в Ростове загорелся ехавший по маршруту автобус. Происшествие произошло недалеко от рынка Атаман. Пассажирам пришлось покинуть салон и продолжить путь самостоятельно. В результате инцидента никто не пострадал.