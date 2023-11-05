В Ворошиловском районе в Ростове-на-Дону открыли новый стадион

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
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Он рассказал, что название для комплекса выбрали местные жители, тренироваться здесь будут воспитанники муниципальных спортшкол. А заниматься спортом смогут все желающие.
Для спортсменов подготовили футбольное поле, беговые дорожки, секторы для прыжков. Алексей Логвиненко рассказал, что спортивная инфраструктура в донской столице постоянно развивается.
Так, ранее в городе открыли стадион «Новое поколение» на улице Зеленой.
До этого стало известно, что ФК «Ростов» потратит четыре миллиона рублей на освещение стадиона «Олимп». С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.