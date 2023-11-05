rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:30

Published Сегодня, 07:30

Modified Сегодня, 07:33

Updated Сегодня, 07:33

В Ворошиловском районе в Ростове-на-Дону открыли новый стадион

В Ворошиловском районе в Ростове-на-Дону открыли новый стадион

5 ноября 2023, 07:30
Фото: 1MI
В Ворошиловском районе Ростова-на-Дону состоялось открытие стадиона «Звездный», сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Он рассказал, что название для комплекса выбрали местные жители, тренироваться здесь будут воспитанники муниципальных спортшкол. А заниматься спортом смогут все желающие.

Для спортсменов подготовили футбольное поле, беговые дорожки, секторы для прыжков. Алексей Логвиненко рассказал, что спортивная инфраструктура в донской столице постоянно развивается.

Футбольный стадион «Новое поколение» торжественно открыли в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

Так, ранее в городе открыли стадион «Новое поколение» на улице Зеленой.

До этого стало известно, что ФК «Ростов» потратит четыре миллиона рублей на освещение стадиона «Олимп». С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

Читайте также:
Футбольный стадион «Новое поколение» торжественно открыли в Ростове-на-ДонуФК «Ростов» потратит четыре миллиона рублей на освещение стадиона «Олимп»Ростовчане выбирают название строящегося стадиона в Ворошиловском районе
#Общество#Спорт#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Стадион#Футбол#Последние новости Ростова на сегодня#Ворошиловский район
Подпишитесь
Итоги недели: в Ростовской области устраивают массовые побоища, а ПВО сбивает цели
Сегодня, 09:36
Ростовские медики провели операцию раненому бойцу спецоперации
Сегодня, 07:49
Синоптики рассказали, как одеваться в Ростове, чтобы не замерзнуть
Сегодня, 06:57
Телевидение и радио отключат в Ростовской области на неделю с 6 ноября
Сегодня, 06:00
В центре Ростова прогремел взрыв вечером 4 ноября. Что произошло
Сегодня, 05:33
Что ростовчанам приготовить из тыквы: пять потрясающих рецептов
Сегодня, 05:54