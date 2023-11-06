Били по воздушным целям: губернатор Голубев сообщил о работе ПВО в Ростове 6 ноября

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Губернатор Василий Голубев сообщил о работе ПВО в Ростовской области сегодня, в 16.25. По его словам, она уничтожала воздушные цели на фронте.
Голубев добавил, что происшествий в самом регионе не зафиксировано, а также призвал земляков сохранять спокойствие.
Однако местных жителей, скорее, обеспокоило сообщение самого губернатора. В комментариях в социальных сетях большинство ростовчан пишут, что не слышали звуков работы ПВО.
Некоторые же пишут, что звуки, напоминающие взрывы, были слышны в Батайске, на Западном в Ростове и в Чалтыре.
Ранее эксперт заявил, что съемку работы системы ПВО в Ростовской области могут приравнять к государственной измене.