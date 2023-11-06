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Published Сегодня, 14:12

Modified Сегодня, 14:14

Updated Сегодня, 14:14

Силы ПВО задействовали в Ростовской области днем 6 ноября

Били по воздушным целям: губернатор Голубев сообщил о работе ПВО в Ростове 6 ноября

6 ноября 2023, 14:12
Фото: wikipedia.org
Силы ПВО задействовали в Ростовской области днем 6 ноября

Губернатор Голубев сообщил о работе ПВО в Ростове 6 ноября

Силы ПВО задействовали в Ростовской области днем 6 ноября, сообщил губернатор Василий Голубев.

Губернатор Василий Голубев сообщил о работе ПВО в Ростовской области сегодня, в 16.25. По его словам, она уничтожала воздушные цели на фронте.

Голубев добавил, что происшествий в самом регионе не зафиксировано, а также призвал земляков сохранять спокойствие.

Однако местных жителей, скорее, обеспокоило сообщение самого губернатора. В комментариях в социальных сетях большинство ростовчан пишут, что не слышали звуков работы ПВО.

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Некоторые же пишут, что звуки, напоминающие взрывы, были слышны в Батайске, на Западном в Ростове и в Чалтыре.

Ранее эксперт заявил, что съемку работы системы ПВО в Ростовской области могут приравнять к государственной измене.

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