Драка со стрельбой произошла у элитного ресторана «Магадан» в центре Ростова

Posted Сегодня, 19:34
Published Сегодня, 19:34
Modified Сегодня, 19:36
Updated Сегодня, 19:36
Драка со стрельбой произошла в центре Ростова минувшим вечером. Двое мужчин что-то не поделили на Кировском проспекте, рядом с элитным рестораном «Магадан».
Один из участников потасовки побежал за оппонентом, стреляя из пистолета. После этого стрелок ударил стоявшего рядом с рестораном мужчину.
В полиции города сообщили, что сейчас занимаются поиском дебоширов и устанавливают все обстоятельства происшествия.
«На данный момент информации о пострадавших в результате уличного конфликта гражданах в полицию из медицинских учреждений не поступало», — уточнили в МВД.
Ранее в Ростове конфликт на национальной почве закончился стрельбой.