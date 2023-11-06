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Published Сегодня, 19:34

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Updated Сегодня, 19:36

Полиция выясняет обстоятельства стрельбы в центре Ростова

Драка со стрельбой произошла у элитного ресторана «Магадан» в центре Ростова

6 ноября 2023, 19:34
Фото: 1MI
Полиция выясняет обстоятельства стрельбы в центре Ростова
Полиция выясняет обстоятельства стрельбы в центре Ростова, сообщила пресс-служба МВД.

Драка со стрельбой произошла в центре Ростова минувшим вечером. Двое мужчин что-то не поделили на Кировском проспекте, рядом с элитным рестораном «Магадан».

Один из участников потасовки побежал за оппонентом, стреляя из пистолета. После этого стрелок ударил стоявшего рядом с рестораном мужчину.

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В полиции города сообщили, что сейчас занимаются поиском дебоширов и устанавливают все обстоятельства происшествия.

«На данный момент информации о пострадавших в результате уличного конфликта гражданах в полицию из медицинских учреждений не поступало», — уточнили в МВД.

Ранее в Ростове конфликт на национальной почве закончился стрельбой.

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