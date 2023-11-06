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Posted 6 ноября, 13:24

Published 6 ноября, 13:24

Modified 6 ноября, 13:26

Updated 6 ноября, 13:26

Футбольный клуб "Ростов" не смог победить "Оренбург" на выездном матче

ФК «Ростов» сыграл в ничью с «Оренбургом» на выездном матче

6 ноября 2023, 13:24
Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"
Футбольный клуб "Ростов" не смог победить "Оренбург" на выездном матче
Футбольный клуб «Ростов» не смог победить «Оренбург» на выездном матче, игра закончилась со счетом 1:1.

Футбольный клуб «Ростов» вничью сыграл в матче против «Оренбурга». Игра была выездной и завершилась со счетом 1:1.

Первыми в матче забили хозяева поля — победное очко им на 71-й минуте принес Дмитрий Воробьев. Ростовчане сравняли счет на 85-й минуте благодаря голу Максима Осипенко.

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Сейчас «Ростов» занимает в турнирной таблице РПЛ десятое место.

Следующий матч желто-синие проведут 12 ноября со «Спартаком».

В прошлом матче, 2 ноября, ФК «Ростов» одержал победу над «Уралом». Игра завершилась со счетом 2:1.

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