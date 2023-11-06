ФК «Ростов» сыграл в ничью с «Оренбургом» на выездном матче

Posted 6 ноября, 13:24
Published 6 ноября, 13:24
Modified 6 ноября, 13:26
Updated 6 ноября, 13:26
Футбольный клуб «Ростов» вничью сыграл в матче против «Оренбурга». Игра была выездной и завершилась со счетом 1:1.
Первыми в матче забили хозяева поля — победное очко им на 71-й минуте принес Дмитрий Воробьев. Ростовчане сравняли счет на 85-й минуте благодаря голу Максима Осипенко.
Сейчас «Ростов» занимает в турнирной таблице РПЛ десятое место.
Следующий матч желто-синие проведут 12 ноября со «Спартаком».
В прошлом матче, 2 ноября, ФК «Ростов» одержал победу над «Уралом». Игра завершилась со счетом 2:1.