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Published Сегодня, 15:36

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Updated Сегодня, 15:38

В Ростовской области сегодня работала система ПВО

Губернатор попросил жителей Ростовской области не паниковать из-за работы ПВО

6 ноября 2023, 15:36
Фото: Правительство Ростовской области
В Ростовской области сегодня работала система ПВО
В Ростовской области сегодня работала система ПВО, губернатор Василий Голубев призвал местных жителей не паниковать.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о работе ПВО в регионе в 16.25. По его словам, она уничтожила воздушную цель на фронте.

Били по воздушным целям: губернатор Голубев сообщил о работе ПВО в Ростове 6 ноября
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Губернатор призвал местных жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Разрушений в самом регионе в результате работы ПВО не зафиксировано.

В социальных сетях большинство ростовчан заявили, что даже не слышали характерных звуков работы ПВО. Однако некоторые жители Западного и Батайска пишут, что взрыв от работы системы был настолько сильным, что у них дрожали дома, а у машин сработала сигнализация.

Ранее эксперт заявил, что съемку работы системы ПВО в Ростовской области могут приравнять к государственной измене.

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