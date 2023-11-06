Губернатор попросил жителей Ростовской области не паниковать из-за работы ПВО

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о работе ПВО в регионе в 16.25. По его словам, она уничтожила воздушную цель на фронте.
Губернатор призвал местных жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Разрушений в самом регионе в результате работы ПВО не зафиксировано.
В социальных сетях большинство ростовчан заявили, что даже не слышали характерных звуков работы ПВО. Однако некоторые жители Западного и Батайска пишут, что взрыв от работы системы был настолько сильным, что у них дрожали дома, а у машин сработала сигнализация.
Ранее эксперт заявил, что съемку работы системы ПВО в Ростовской области могут приравнять к государственной измене.