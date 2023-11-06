Губернатор попросил жителей Ростовской области не паниковать из-за работы ПВО

В социальных сетях большинство ростовчан заявили, что даже не слышали характерных звуков работы ПВО. Однако некоторые жители Западного и Батайска пишут, что взрыв от работы системы был настолько сильным, что у них дрожали дома, а у машин сработала сигнализация.