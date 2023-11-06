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Published Сегодня, 07:29

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Updated Сегодня, 07:31

Между Ростовом-на-Дону и Крымом начали строить железную дорогу

«Хотя бы одну колею»: началось строительство железной дороги из Ростова в Крым

6 ноября 2023, 07:29
Фото: pxhere.com
Между Ростовом-на-Дону и Крымом начали строить железную дорогу

Началось строительство железной дороги из Ростова в Крым

Между Ростовом-на-Дону и Крымом начали строить железную дорогу, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Специалисты приступили к строительству железной дороги от Ростова-на-Дону в Крым через Запорожье. Параллельно возводится ветка от Акимовки до Ростова-на-Дону через Бердянск и Мариуполь.

Глава Запорожья Евгений Балицкий заявил, что новые железнодорожные пути обезопасят поезда от обстрелов ВСУ. Сейчас основная железная дорога идет от Пологи на Волноваху и регулярно подвергается атакам украинской армии.

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«Построив железнодорожную ветку, хотя бы одну колею, без электрической тяги, пусть она будет тепловозная, но мы решим задачи военных. И, самое главное, решается вопрос вывоза зерна на континент, вывоз железной руды, лома, угля и многих элементов, которые нам сегодня надо связать с большой землей. Потому что ездить через Крымский мост не только далеко, но еще и сегодня мост является объектом повышенной опасности», — приводят слова Балицкого РИА «Новости».

Напомним, Крымский мост регулярно подвергается атакам ВСУ. Одна из последних произошла 4 ноября. Тогда на мосту перекрыли движение в целях безопасности.

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