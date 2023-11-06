«Хотя бы одну колею»: началось строительство железной дороги из Ростова в Крым

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Специалисты приступили к строительству железной дороги от Ростова-на-Дону в Крым через Запорожье. Параллельно возводится ветка от Акимовки до Ростова-на-Дону через Бердянск и Мариуполь.
Глава Запорожья Евгений Балицкий заявил, что новые железнодорожные пути обезопасят поезда от обстрелов ВСУ. Сейчас основная железная дорога идет от Пологи на Волноваху и регулярно подвергается атакам украинской армии.
«Построив железнодорожную ветку, хотя бы одну колею, без электрической тяги, пусть она будет тепловозная, но мы решим задачи военных. И, самое главное, решается вопрос вывоза зерна на континент, вывоз железной руды, лома, угля и многих элементов, которые нам сегодня надо связать с большой землей. Потому что ездить через Крымский мост не только далеко, но еще и сегодня мост является объектом повышенной опасности», — приводят слова Балицкого РИА «Новости».
Напомним, Крымский мост регулярно подвергается атакам ВСУ. Одна из последних произошла 4 ноября. Тогда на мосту перекрыли движение в целях безопасности.