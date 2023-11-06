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Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:22

Updated Сегодня, 09:22

Мощная магнитная буря накрыла Ростовскую область 6 ноября

Мощная магнитная буря накрыла Ростовскую область 6 ноября

6 ноября 2023, 09:12
Фото: Midjourney
Мощная магнитная буря накрыла Ростовскую область 6 ноября

Магнитная буря мощностью в пять баллов накрыла Ростовскую область 6 ноября

На Ростовскую область обрушилась сильная магнитная буря, которая стала последствием недавней вспышки на Солнце, следует из данных Института прикладной геофизики.

Магнитная буря обрушилась на Ростовскую область. Ее интенсивность оценивается в максимальные пять баллов. К вечеру геомагнитная активность должна снизиться, однако умеренной ее все равно нельзя будет назвать.

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Следующая мощная магнитная буря ожидается в регионе в среду, 8 ноября. Ученые оценили ее в четыре балла. Наиболее сильная геомагнитная активность в этот день ожидается с утра.

Напомним, магнитные бури в регионе провоцируют вспышки на Солнце. Из-за их мощности вчера в Ростовской области можно было наблюдать северное сияние.

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