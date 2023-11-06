Мощная магнитная буря накрыла Ростовскую область 6 ноября

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Магнитная буря обрушилась на Ростовскую область. Ее интенсивность оценивается в максимальные пять баллов. К вечеру геомагнитная активность должна снизиться, однако умеренной ее все равно нельзя будет назвать.
Следующая мощная магнитная буря ожидается в регионе в среду, 8 ноября. Ученые оценили ее в четыре балла. Наиболее сильная геомагнитная активность в этот день ожидается с утра.
Напомним, магнитные бури в регионе провоцируют вспышки на Солнце. Из-за их мощности вчера в Ростовской области можно было наблюдать северное сияние.