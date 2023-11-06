rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:37

Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

Мандарины в Ростовской области и других регионах России подорожали за год на 70%

На 70%: мандарины подорожали в Ростовской области до 500 рублей за килограмм

6 ноября 2023, 06:37
Фото: Midjourney
Мандарины в Ростовской области и других регионах России подорожали за год на 70%

Мандарины в Ростовской области подорожали на 70%

Мандарины в Ростовской области и других регионах России подорожали за год на 70%, такую статистику приводит Telegram-канал SHOT.

Во всех регионах России мандарины за год поднялись в цене в среднем на 70%. Вероятно, это не предел, и к Новому году цитрус подорожает еще на 5%.

Причиной инфляции эксперты называют падение курса рубля, возросшие логистические расходы, а также неурожаи в странах-поставщиках, например, в Абхазии и Азербайджане.

Мясо и колбасы: стало известно, какие продукты подорожали в Ростовской области
Узнать подробнее

Покрыть дефицит планировалось мандаринами из Турции и Ирана. Однако на границе более 400 тонн фруктов вернули обратно из-за обнаружения в них средиземноморской плодовой мухи и многоядной мухи-горбатки. По очевидным причинам, невозможны сейчас и поставки из Израиля. Возможно, нехватку мандаринов смогут покрыть Марокко, Египет и Алжир.

В Ростове-на-Дону на рынках цена за килограмм мандаринов варьируется от 150 до 500 рублей. В магазинах же килограмм цитруса можно купить от 200 рублей.

Ранее кондитеры предупредили о подорожании шоколада в Ростовской области и других регионах России на 16%.

Читайте также:
Несладкая жизнь: цены на шоколад вырастут в Ростовской области на 16% в ноябреЦБ предупредил о подорожании апельсинов и бананов в Ростовской областиNew York Times заинтересовали цены на мясо на Центральном рынке в Ростове
#Россия#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Инфляция в Ростовской области#Цены на продукты в Ростовской области#Ростов#RostovGazeta#Санкции в Ростовской области
Подпишитесь
«Взрыв на Солнце больше России»: синоптик назвал причину северного сияния в Ростове
Сегодня, 05:56
Мощный взрыв прогремел у границы с Ростовской областью и ДНР в Седово
Вчера, 20:52
Эксперт заявил, что съемку работы системы ПВО на Дону могут приравнять к госизмене
Вчера, 17:04
В Ростовской области ДТП на М-4 «Дон» спровоцировало огромную пробку
Вчера, 13:30
Модернизированный в Таганроге летающий радар помог ликвидировать самолеты ВСУ
Вчера, 12:42
Что ростовчанам приготовить из тыквы: пять потрясающих рецептов
Вчера, 05:54