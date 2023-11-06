На 70%: мандарины подорожали в Ростовской области до 500 рублей за килограмм

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Во всех регионах России мандарины за год поднялись в цене в среднем на 70%. Вероятно, это не предел, и к Новому году цитрус подорожает еще на 5%.
Причиной инфляции эксперты называют падение курса рубля, возросшие логистические расходы, а также неурожаи в странах-поставщиках, например, в Абхазии и Азербайджане.
Покрыть дефицит планировалось мандаринами из Турции и Ирана. Однако на границе более 400 тонн фруктов вернули обратно из-за обнаружения в них средиземноморской плодовой мухи и многоядной мухи-горбатки. По очевидным причинам, невозможны сейчас и поставки из Израиля. Возможно, нехватку мандаринов смогут покрыть Марокко, Египет и Алжир.
В Ростове-на-Дону на рынках цена за килограмм мандаринов варьируется от 150 до 500 рублей. В магазинах же килограмм цитруса можно купить от 200 рублей.
Ранее кондитеры предупредили о подорожании шоколада в Ростовской области и других регионах России на 16%.