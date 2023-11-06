На Дону объявили войну вражеским дронам, а ученые пытаются объяснить кровавое сияние

Через несколько дней один из дебоширов вернулся в клуб. Он потребовал администратора забрать заявление, а когда тот отказался, избил его. Позже в заведение нагрянул другой участник скандальной компании, он стал вымогать у напарника администратора пять тысяч рублей. Тот, опасаясь за свою жизнь, отдал деньги.