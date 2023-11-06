На Дону объявили войну вражеским дронам, а ученые пытаются объяснить кровавое сияние

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
В правительстве Ростовской области сообщили, что военнослужащие региона получили переносные комплексы РЭБ «Пероед». Их хотят использовать для защиты региона от атак дронов.
Также военнослужащие получили пять пикапов. На покупки потратили 15 миллионов рублей. Деньги выделил резервный фонд Ростовской области.
В правительстве региона отмечают, что пикапы имеют высокую мобильность и проходимость, вместе с комплексами РЭБ они смогут эффективно уничтожать беспилотники даже в движении.
Вечером и ночью 5 ноября в Ростовской области жители могли наблюдать северное сияние. Редкое природное явление заметили и в соседних регионах. Оно было необычного кроваво-красного цвета.
Полярное сияние появилось в регионе из-за вспышек на Солнце. Размер очага на звезде по размерам превосходит территорию России. Также следствием активности Солнца являются мощные магнитные бури на Земле.
Ученые успокаивают, кроваво-красный цвет сияния возникает из-за протонных ударов по магнитосфере. Это очень редкое явление, которое навряд ли в ближайшие дни повторится в Ростовской области.
Также эксперты заявляют, что магнитные бури в регионе не оказывают влияния на людей. Однако они опасны для радиоэлектронной техники.
Жестокое избиение произошло в Ростове в компьютерном клубе Hunter на проспекте Космонавтов. Конфликт разгорелся еще несколько дней назад. В заведении пришла буйная компания молодых мигрантов. Играть они не собирались, однако развалились на диване, агрессивно себя вели и кидали джойстики.
Администратор клуба попросил молодых людей покинуть заведение, однако те в ответ начали его оскорблять. Один из особо буйных участников компании накинулся на сотрудника заведения с кулаками. Вскоре молодые люди действительно ушли, а администратор отправился с заявлением в полицию.
Через несколько дней один из дебоширов вернулся в клуб. Он потребовал администратора забрать заявление, а когда тот отказался, избил его. Позже в заведение нагрянул другой участник скандальной компании, он стал вымогать у напарника администратора пять тысяч рублей. Тот, опасаясь за свою жизнь, отдал деньги.
Сейчас избитый администратор находится в БСМП. У него раздроблены черепные кости, сотрясение мозга, а также травмирован глаз. В полиции заявили, что сейчас разыскивают нападавшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.