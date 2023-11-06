Один погиб, трое пострадали: иномарки столкнулись на «встречке» в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:30
Published Сегодня, 17:30
Modified Сегодня, 17:32
Updated Сегодня, 17:32
Сегодня днем ДТП произошло на трассе под Таганрогом. Там водитель Renault Symbol, совершая обгон, выехал на встречную полосу. Там машина влетела в Kia Optima. Удар машин на мокрой трассе оказался сильным, доставать людей из авто пришлось спасателям.
В результате ДТП погибла пассажирка Renault. Водитель и другой пассажир этой же иномарки, а также 13-летний подросток, ехавший в Kia, госпитализированы.
Правоохранительные органы занимаются расследованием трагического инцидента.
Сегодня также ДТП произошло в Волгодонском районе. Там водитель утонул в авто, слетевшем в канал в Ростовской области.