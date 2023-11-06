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Published Сегодня, 17:30

Modified Сегодня, 17:32

Updated Сегодня, 17:32

В Ростовской области в ДТП на встречной полосе погибла женщина, еще трое человек пострадали

Один погиб, трое пострадали: иномарки столкнулись на «встречке» в Ростовской области

6 ноября 2023, 17:30
Фото: 1MI
В Ростовской области в ДТП на встречной полосе погибла женщина, еще трое человек пострадали

Один человек погиб и трое пострадали в лобовом ДТП в Ростовской области

В Ростовской области в ДТП на встречной полосе погибла женщина, еще трое человек пострадали, рассказали в ГИБДД региона.

Сегодня днем ДТП произошло на трассе под Таганрогом. Там водитель Renault Symbol, совершая обгон, выехал на встречную полосу. Там машина влетела в Kia Optima. Удар машин на мокрой трассе оказался сильным, доставать людей из авто пришлось спасателям.

В результате ДТП погибла пассажирка Renault. Водитель и другой пассажир этой же иномарки, а также 13-летний подросток, ехавший в Kia, госпитализированы.

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Правоохранительные органы занимаются расследованием трагического инцидента.

Сегодня также ДТП произошло в Волгодонском районе. Там водитель утонул в авто, слетевшем в канал в Ростовской области.

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