Один погиб, трое пострадали: иномарки столкнулись на «встречке» в Ростовской области

Сегодня днем ДТП произошло на трассе под Таганрогом. Там водитель Renault Symbol, совершая обгон, выехал на встречную полосу. Там машина влетела в Kia Optima. Удар машин на мокрой трассе оказался сильным, доставать людей из авто пришлось спасателям.