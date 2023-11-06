Однократное явление: физик заявил, почему полярное сияние в Ростове было красным

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
Вечером и ночью 5 ноября в небе над Ростовской областью можно было заметить северное сияние. Его также наблюдали жители соседних регионов. Сияние было необычного кроваво-красного цвета, что напугало некоторых ростовчан.
Астроном Александр Иванов заявил «КП — Ростов-на-Дону», что полярное сияние такого цвета является крайне редким и однократным. Оно возникает от протонных ударов по магнитосфере. Вероятно, в последующие дни сияния красного цвета в регионе не будет.
Напомним, северные сияния в Ростовской области наблюдаются из-за мощных взрывов на Солнце. Они же провоцируют в регионе магнитные бури.