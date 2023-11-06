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Posted Сегодня, 15:38

Published Сегодня, 15:38

Modified Сегодня, 15:40

Updated Сегодня, 15:40

Полярное сияние красного цвета, замеченное в Ростовской области, является редким явлением

Однократное явление: физик заявил, почему полярное сияние в Ростове было красным

6 ноября 2023, 15:38
Фото: pxhere.com
Полярное сияние красного цвета, замеченное в Ростовской области, является редким явлением

Физик объяснил, почему северное сияние в Ростовской области было красного цвета

Полярное сияние красного цвета, замеченное в Ростовской области, является редким явлением, заявил физик Александр Иванов.

Вечером и ночью 5 ноября в небе над Ростовской областью можно было заметить северное сияние. Его также наблюдали жители соседних регионов. Сияние было необычного кроваво-красного цвета, что напугало некоторых ростовчан.

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Астроном Александр Иванов заявил «КП — Ростов-на-Дону», что полярное сияние такого цвета является крайне редким и однократным. Оно возникает от протонных ударов по магнитосфере. Вероятно, в последующие дни сияния красного цвета в регионе не будет.

Напомним, северные сияния в Ростовской области наблюдаются из-за мощных взрывов на Солнце. Они же провоцируют в регионе магнитные бури.

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