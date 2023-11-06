Открыто рекламировал услуги: ростовчанин изготавливал «больничные» всем желающим

В справках он указывал факт наличия той или иной болезни, из-за которой человек не может выполнять трудовые обязанности. Цена документа варьировался от одной до пяти тысяч рублей в зависимости от срочности изготовления справки. Передавал он «товар» только лично в руки покупателю.