Открыто рекламировал услуги: ростовчанин изготавливал «больничные» всем желающим

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
В Ростове задержали 29-летнего местного жителя, занимавшегося продаже поддельных медицинских справок. Мужчина, не стесняясь, размещал объявления о своих услугах в интернете.
В справках он указывал факт наличия той или иной болезни, из-за которой человек не может выполнять трудовые обязанности. Цена документа варьировался от одной до пяти тысяч рублей в зависимости от срочности изготовления справки. Передавал он «товар» только лично в руки покупателю.
У жулика нашли бланки медицинских справок, а также несколько печатей.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.
Ранее лже-сотрудник ФСБ стал миллионером в Таганроге.