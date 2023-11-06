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Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

В Ростове задержали местного жителя, зарабатывавшего деньги на изготовлении фальшивым справок

Открыто рекламировал услуги: ростовчанин изготавливал «больничные» всем желающим

6 ноября 2023, 13:31
Фото: МВД Ростовской области
В Ростове задержали местного жителя, зарабатывавшего деньги на изготовлении фальшивым справок

Житель Ростова за деньги изготавливал фальшивые «больничные» всем желающим

В Ростове задержали местного жителя, зарабатывавшего деньги на изготовлении фальшивым справок, сообщили в МВД региона.

В Ростове задержали 29-летнего местного жителя, занимавшегося продаже поддельных медицинских справок. Мужчина, не стесняясь, размещал объявления о своих услугах в интернете.

В справках он указывал факт наличия той или иной болезни, из-за которой человек не может выполнять трудовые обязанности. Цена документа варьировался от одной до пяти тысяч рублей в зависимости от срочности изготовления справки. Передавал он «товар» только лично в руки покупателю.

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У жулика нашли бланки медицинских справок, а также несколько печатей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее лже-сотрудник ФСБ стал миллионером в Таганроге.

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