Почти 100 человек пропали в Ростовской области в октябре

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в октябре получили 99 заявок на поиск пропавших людей в Ростовской области. Из них найти живыми смогли 61 человека. Еще троих нашли погибшими. Также поисковики помогли четырем людям найти родных.