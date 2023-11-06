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Published Сегодня, 10:09

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Updated Сегодня, 10:11

В Ростовской области в октябре пропали 99 человек, трех из них нашли погибшими

Почти 100 человек пропали в Ростовской области в октябре

6 ноября 2023, 10:09
Фото: Midjourney
В Ростовской области в октябре пропали 99 человек, трех из них нашли погибшими
В Ростовской области в октябре пропали 99 человек, троих из них нашли погибшими, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в октябре получили 99 заявок на поиск пропавших людей в Ростовской области. Из них найти живыми смогли 61 человека. Еще троих нашли погибшими. Также поисковики помогли четырем людям найти родных.

Поиск 13 пропавших без вести продолжается. Волонтеры распространяют ориентировки, а также проверяют свидетельства очевидцев.

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«Берегите себя и своих близких», — заключили поисковики.

Ранее сообщалось, что жители Ростовской области смогут помочь экипировать поисковиков «Лиза Алерт».

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