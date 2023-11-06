Почти 100 человек пропали в Ростовской области в октябре

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в октябре получили 99 заявок на поиск пропавших людей в Ростовской области. Из них найти живыми смогли 61 человека. Еще троих нашли погибшими. Также поисковики помогли четырем людям найти родных.
Поиск 13 пропавших без вести продолжается. Волонтеры распространяют ориентировки, а также проверяют свидетельства очевидцев.
«Берегите себя и своих близких», — заключили поисковики.
Ранее сообщалось, что жители Ростовской области смогут помочь экипировать поисковиков «Лиза Алерт».