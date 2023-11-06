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Published Сегодня, 05:27

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Updated Сегодня, 05:29

ДТП произошло на трассе в Ростовской области, двое детей госпитализированы

Пострадали двое детей: водитель-лихач влетел в дерево на трассе в Ростовской области

6 ноября 2023, 05:27
Фото: ГИБДД Ростовской области
ДТП произошло на трассе в Ростовской области, двое детей госпитализированы

Двое детей пострадали из-за ДТП с водителем-лихачом в Ростовской области

ДТП произошло на трассе в Ростовской области, двое детей госпитализированы, сообщили в ГИБДД региона.

Дорожное происшествие произошло накануне вечером на трассе «Эксперементальный — Прудовой». Там 21-летний водитель ВАЗ 21120 превысил скорость движения, однако не справился с управлением и слетел с дороги, после чего врезался в дерево.

В результате удара машины травмы получили дети в возрасте трех и 16 лет. Они госпитализированы.

В Ростовской области с начала 2023 года в ДТП погибли почти 400 граждан
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Все обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее смертельная авария с участием четырех машин произошла на трассе «Азов — Староминская» в Ростовской области.

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