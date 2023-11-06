Пострадали двое детей: водитель-лихач влетел в дерево на трассе в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Дорожное происшествие произошло накануне вечером на трассе «Эксперементальный — Прудовой». Там 21-летний водитель ВАЗ 21120 превысил скорость движения, однако не справился с управлением и слетел с дороги, после чего врезался в дерево.
В результате удара машины травмы получили дети в возрасте трех и 16 лет. Они госпитализированы.
Все обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее смертельная авария с участием четырех машин произошла на трассе «Азов — Староминская» в Ростовской области.