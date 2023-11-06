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Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 09:49

Updated Сегодня, 09:49

Депутата городской думы Шахт Ростовской области Вадима Литвинова госпитализировали в Москве с подозрением на инсульт

Прославившегося после дебоша донского депутата экстренно госпитализировали в Москве

6 ноября 2023, 09:47
Фото: Pxhere.com
Депутата городской думы Шахт Ростовской области Вадима Литвинова госпитализировали в Москве с подозрением на инсульт

Прославившегося после дебоша донского депутата экстренно госпитализировали

Депутата городской думы Шахт Ростовской области Вадима Литвинова госпитализировали в Москве с подозрением на инсульт, пишет Mash.

В Москве с подозрением на инсульт доставлен в больницу депутат городской думы Шахт Ростовской области Вадим Литвинов. В столице 48-летний народный избранник находился по работе.

Mash пишет, что Литвинову стало плохо накануне. Он потерял способность говорить. После помощи медиков депутат пришел в себя и уже может отвечать на вопросы. Также сообщалось, что в конце октября Литвинов уже поступал к московским медикам с травмой головы.

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В Ростовской области депутат обрел большую славу в конце 2021 года. Тогда он, будучи пьяным, пытался с оружием ворваться в ростовский ресторан «Магадан». Литвинов угрожал охранникам и размахивал своим удостоверением депутата. После большого общественного резонанса его исключили из партии и городской думы Шахт.

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