Прославившегося после дебоша донского депутата экстренно госпитализировали в Москве

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
В Москве с подозрением на инсульт доставлен в больницу депутат городской думы Шахт Ростовской области Вадим Литвинов. В столице 48-летний народный избранник находился по работе.
Mash пишет, что Литвинову стало плохо накануне. Он потерял способность говорить. После помощи медиков депутат пришел в себя и уже может отвечать на вопросы. Также сообщалось, что в конце октября Литвинов уже поступал к московским медикам с травмой головы.
В Ростовской области депутат обрел большую славу в конце 2021 года. Тогда он, будучи пьяным, пытался с оружием ворваться в ростовский ресторан «Магадан». Литвинов угрожал охранникам и размахивал своим удостоверением депутата. После большого общественного резонанса его исключили из партии и городской думы Шахт.