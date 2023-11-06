Прославившегося после дебоша донского депутата экстренно госпитализировали в Москве

Mash пишет, что Литвинову стало плохо накануне. Он потерял способность говорить. После помощи медиков депутат пришел в себя и уже может отвечать на вопросы. Также сообщалось, что в конце октября Литвинов уже поступал к московским медикам с травмой головы.