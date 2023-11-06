«Раздроблены черепные кости»: администратора компьютерного клуба избили в Ростове

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
В Ростове на проспекте Космонавтов жестоко избили администратора компьютерного клуба. Конфликт завязался 29 октября вечером. В заведении ввалилась пьяная компания. Они не собирались играть, а сели на диванах, кидали джойстики и непристойно себя вели.
Администратор попросил молодых людей покинуть помещение. В ответ он получил оскорбления, а один из присутствующих гостей ударил его. Однако компьютерный клуб пьяная компания все-таки покинула.
Накануне ночью один из участников конфликта вернулся в компьютерный клуб и избил администратора. Сейчас тот госпитализирован в БСМП в тяжелом состоянии. У него раздроблены черепные кости, сотрясение мозга, а также травмирован глаз.
«Впереди нас ждут серьёзные операции по восстановлению черепа, будут ставить пластины, но на данный момент очень сильный отёк, который не позволяет сейчас провести эту операцию. Заявление написано, надеемся на справедливость!» — сообщил в сообществе «Это Ростов» родственник администратора.
В полиции корреспонденту RostovGazeta заявили, что сейчас устанавливают личность нападавшего.
«Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела и привлечении злоумышленника к ответственности», — заключили в пресс-службе МВД.
Ранее в Ростовской области посетительница пивнушки напала на продавца с мешком с углем из-за блестящей монетки.