Синоптик Ильин рассказал, чем опасно северное сияние в Ростовской области

«Больше всего такие магнитные бури оказывают влияние на работоспособность радиоэлектронной техники, и то уже много десятилетий радиоэлементная база оснащена достаточно серьезной защитой. В основном такие магнитные излучения действуют на радиопередачи, которые работают в длинноволновом диапазоне, в том числе системы навигации», — рассказал «Рен ТВ» синоптик Александр Ильин.