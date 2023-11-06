Синоптик Ильин рассказал, чем опасно северное сияние в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Вечером и ночью 5 ноября в Ростовской области жители могли наблюдать северное сияние. Редкое природное явление заметили и в соседних регионах.
Вызвано оно вспышками на Солнце. Размер очага на звезде по размерам превосходит территорию России. Также следствием активности Солнца являются мощные магнитные бури на Земле.
«Больше всего такие магнитные бури оказывают влияние на работоспособность радиоэлектронной техники, и то уже много десятилетий радиоэлементная база оснащена достаточно серьезной защитой. В основном такие магнитные излучения действуют на радиопередачи, которые работают в длинноволновом диапазоне, в том числе системы навигации», — рассказал «Рен ТВ» синоптик Александр Ильин.
Ученый добавил, что влияние магнитных бурь на человека является мифом. Страдает от геомагнитной активности только техника.
Ранее ростовчане поделились своими впечатлениями от увиденного в небе северного сияния.