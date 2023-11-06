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Published Сегодня, 17:25

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Александр Бастрыкин инициировал проверку по факту избиения мигрантами администратора компьютерного клуба в Ростове

СК вмешался в конфликт мигрантов и администратора компьютерного клуба в Ростове

6 ноября 2023, 17:25
Фото: 1MI
Александр Бастрыкин инициировал проверку по факту избиения мигрантами администратора компьютерного клуба в Ростове
Александр Бастрыкин инициировал проверку по факту избиения мигрантами администратора компьютерного клуба в Ростове, сообщила пресс-служба СК РФ.

Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за избиения мигрантами администратор компьютерного клуба в Ростове. Инцидент произошел накануне и получил широкую огласку.

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«Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Хуаде А.Г. организовать процессуальную проверку и представить доклад о ходе ее проведения», — сообщается пресс-служба Следкома.

Напомним, само избиение произошло в компьютерном клубе Hunter на Северном. Туда заявилась группа мигрантов, они вели себя агрессивно и вызывающе. Администратор попросил их покинуть заведение, однако в ответ получил оскорбления и угрозы. Один из дебоширов напал на него с кулаками. После того, как администратор обратился в полицию, один из участников потасовки снова пришел в клуб. Он потребовал забрать заявление, а после отказа жестоко избил мужчину.

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