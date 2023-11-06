СК вмешался в конфликт мигрантов и администратора компьютерного клуба в Ростове

Напомним, само избиение произошло в компьютерном клубе Hunter на Северном. Туда заявилась группа мигрантов, они вели себя агрессивно и вызывающе. Администратор попросил их покинуть заведение, однако в ответ получил оскорбления и угрозы. Один из дебоширов напал на него с кулаками. После того, как администратор обратился в полицию, один из участников потасовки снова пришел в клуб. Он потребовал забрать заявление, а после отказа жестоко избил мужчину.