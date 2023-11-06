СК вмешался в конфликт мигрантов и администратора компьютерного клуба в Ростове

Posted Сегодня, 17:25
Published Сегодня, 17:25
Modified Сегодня, 17:27
Updated Сегодня, 17:27
Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за избиения мигрантами администратор компьютерного клуба в Ростове. Инцидент произошел накануне и получил широкую огласку.
«Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Хуаде А.Г. организовать процессуальную проверку и представить доклад о ходе ее проведения», — сообщается пресс-служба Следкома.
Напомним, само избиение произошло в компьютерном клубе Hunter на Северном. Туда заявилась группа мигрантов, они вели себя агрессивно и вызывающе. Администратор попросил их покинуть заведение, однако в ответ получил оскорбления и угрозы. Один из дебоширов напал на него с кулаками. После того, как администратор обратился в полицию, один из участников потасовки снова пришел в клуб. Он потребовал забрать заявление, а после отказа жестоко избил мужчину.