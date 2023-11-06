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Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

Спрос на изучение китайского языка в Ростовской области вырос в 2,5 раза за год

«Следят за трендами»: жители Ростова начали массово учить китайский язык в 2023 году

6 ноября 2023, 08:04
Фото: pxhere.com
Спрос на изучение китайского языка в Ростовской области вырос в 2,5 раза за год

Жители Ростова начали массово учить китайский язык в 2023 году

Спрос на изучение китайского языка в Ростовской области вырос в 2,5 раза за год, заявил социолог Роман Базиков.

В Ростове за год выросла спрос на изучение китайского языка вырос в 2,5 раза. Студенты стали чаще выбирать китайский как второй или третий язык для изучения после английского.

Востребовано владение китайским и у работодателей. Во многих компаниях сотрудникам, владеющим китайским, предлагают зарплату в районе 150 тысяч рублей.

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Социолог Роман Базиков отмечает, что язык Поднебесной становится языком делового общения для многих бизнесменов, которые переориентировали свою деятельность с западного рынка на восточный.

«Соответственно, это порождает рыночный спрос на специалистов, владеющих китайским языком. Студенты, естественно, улавливают эти тренды и выбирают китайский язык», — приводит слова Базикова «КП — Ростов-на-Дону».

Если динамика политических и экономических отношений России и Китая не изменится, спрос на изучение китайского языка будет только расти.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала, как устроен рынок профессионального образования в Ростовской области.

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