Суд арестовал жителя Ростовской области, забившего насмерть собутыльника

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
В Новошахтинске выдвинули обвинение местному жителю, подозреваемому в смертельном избиении своего собутыльника. Преступление он совершил в октябре. Во время застолья между мужчинами возник конфликт. Во время выяснения отношений обвиняемый стал избивать собутыльника руками и ногами.
Потерпевшего позже доставили в больницу. Несмотря на предпринятые усилия медиков, мужчина скончался.
В ходе допросов обвиняемый в совершенном преступлении сознался. По решению суда, он отправлен под стражу.
Ранее в Ростовской области посетительница пивнушки напала на продавца с мешком с углем из-за блестящей монетки.