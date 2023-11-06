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Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

В Новошахтинске взят под стражу местный житель, обвиняемый в убийстве приятеля

Суд арестовал жителя Ростовской области, забившего насмерть собутыльника

6 ноября 2023, 12:41
Фото: 1MI
В Новошахтинске взят под стражу местный житель, обвиняемый в убийстве приятеля
В Новошахтинске взят под стражу местный житель, обвиняемый в убийстве приятеля, сообщили в Следкоме Ростовской области.

В Новошахтинске выдвинули обвинение местному жителю, подозреваемому в смертельном избиении своего собутыльника. Преступление он совершил в октябре. Во время застолья между мужчинами возник конфликт. Во время выяснения отношений обвиняемый стал избивать собутыльника руками и ногами.

Потерпевшего позже доставили в больницу. Несмотря на предпринятые усилия медиков, мужчина скончался.

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В ходе допросов обвиняемый в совершенном преступлении сознался. По решению суда, он отправлен под стражу.

Ранее в Ростовской области посетительница пивнушки напала на продавца с мешком с углем из-за блестящей монетки.

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