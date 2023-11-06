Суд арестовал жителя Ростовской области, забившего насмерть собутыльника

В Новошахтинске выдвинули обвинение местному жителю, подозреваемому в смертельном избиении своего собутыльника. Преступление он совершил в октябре. Во время застолья между мужчинами возник конфликт. Во время выяснения отношений обвиняемый стал избивать собутыльника руками и ногами.