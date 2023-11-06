«Уничтожать в движении»: комплексы РЭБ поставили в Ростов для защиты от дронов

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Ростовские военнослужащие получили несколько переносных комплексов РЭБ «Пероед», а также пять пикапов. Технику задействуют для защиты города от БПЛА.
На покупку пикапов и «Пероедов» потратили 15 миллионов рублей. Деньги выделил резервный фонд Ростовской области.
«УАЗы имеют высокую проходимость, мобильность, а в тандеме с „пероедами“ позволяют эффективно уничтожать БПЛА в движении», — отмечают военнослужащие.
Также власти Ростовской области поблагодарили местных жителей и предпринимателей, которые поставляют военным продукты питания, маскировочные сети и окопные свечи.
Ранее модернизированный в Таганроге летающий радар помог ликвидировать самолеты ВСУ.