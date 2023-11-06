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Published Сегодня, 10:59

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Военные в Ростове получили переносные комплексы РЭБ "Пероед" для защиты города от беспилотников

«Уничтожать в движении»: комплексы РЭБ поставили в Ростов для защиты от дронов

6 ноября 2023, 10:59
Фото: Правительство Ростовской области
Военные в Ростове получили переносные комплексы РЭБ "Пероед" для защиты города от беспилотников

В Ростов-на-Дону поставили комплексы РЭБ для защиты от дронов

Военные в Ростове получили переносные комплексы РЭБ «Пероед» для защиты города от беспилотников, сообщили в правительстве региона.

Ростовские военнослужащие получили несколько переносных комплексов РЭБ «Пероед», а также пять пикапов. Технику задействуют для защиты города от БПЛА.

На покупку пикапов и «Пероедов» потратили 15 миллионов рублей. Деньги выделил резервный фонд Ростовской области.

«УАЗы имеют высокую проходимость, мобильность, а в тандеме с „пероедами“ позволяют эффективно уничтожать БПЛА в движении», — отмечают военнослужащие.

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Также власти Ростовской области поблагодарили местных жителей и предпринимателей, которые поставляют военным продукты питания, маскировочные сети и окопные свечи.

Ранее модернизированный в Таганроге летающий радар помог ликвидировать самолеты ВСУ.

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