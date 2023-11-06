В детском центре «Артек» наградили победителей «Большой перемены»

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Published Сегодня, 08:46
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Updated Сегодня, 08:46
Церемонию награждения конкурсантов посетил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Об этом пишет 56orb.ru.
Обратим внимание, что «Большая перемена» — это флагманский проект РДДМ «Движение Первых». Конкурс является одним из мероприятий, представленных на президентской платформе «Россия — страна возможностей». Он проходит при поддержке Минобрнауки РФ и Минпросвещения РФ. В организации конкурса принимает участие Росмолодежь.
Для старшеклассников, которые одержали победу в «Большой перемене», предусмотрены такие призы, как деньги на образование в размере до 1 000 000 рублей и дополнительные баллы к портфолио достижений. Эти бонусы сыграют немаловажную роль, когда выпускники будут поступать в высшие учебные заведения. Также в качестве награды предусмотрены путешествия в рамках авторских туров по стране. Они являются частью проекта «Больше, чем путешествие». Организаторы наградят педагогов-наставников, занимавшихся подготовкой победителей и призеров «Большой перемены».
Как отметил Сергей Кириенко, с каждым годом количество конкурсантов растет. На сегодняшний день к «Большой перемене» присоединились свыше пяти миллионов участников.
Он уточнил, что в IV сезоне конкурса произошли некоторые изменения в системе оценок. Теперь акцент сместился на командную работу.
Кириенко отметил, что все участники «Большой перемены» — уже победители. Однако при этом важно, чтобы конкурс завершился для них не только дипломом и денежным призом, но и большим количеством новых знакомых. По словам Сергея Кириенко, решение по-настоящему серьезных задач осуществляется только в команде. В одиночку это сделать невозможно, потому что главное — это люди.
Кириенко также сообщил, что 4 ноября, в День народного единства, в Москве стартовала международная выставка-форум «Россия». Экспозиция работает на территории ВДНХ. На выставке можно ознакомиться с достижениями каждого из российских регионов. В том числе на площадке форума представлены научные разработки и проекты для детей и молодежи.
Сергей Кириенко назвал Россию страной возможностей для юных участников «Большой перемены». От смелости мечтаний и усилий, приложенных для достижения мечты, зависит не только личный успех каждого конкурсанта, но и успех всей нашей большой страны.