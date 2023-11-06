В детском центре «Артек» наградили победителей «Большой перемены»

Кириенко отметил, что все участники «Большой перемены» — уже победители. Однако при этом важно, чтобы конкурс завершился для них не только дипломом и денежным призом, но и большим количеством новых знакомых. По словам Сергея Кириенко, решение по-настоящему серьезных задач осуществляется только в команде. В одиночку это сделать невозможно, потому что главное — это люди.