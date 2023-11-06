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Posted Вчера, 21:09

Published Вчера, 21:09

Modified Вчера, 21:11

Updated Вчера, 21:11

В Сети появилось видео мощного взрыва боеприпасов на границе Ростовской области и ДНР

В Сети появилось видео мощного взрыва боеприпасов на границе Ростовской области и ДНР

5 ноября 2023, 21:09
Фото: pxhere.com
В Сети появилось видео мощного взрыва боеприпасов на границе Ростовской области и ДНР
В Сети очевидцы выложили видео крупного пожара, который распространился после детонации боеприпасов в поселке Седово, в пяти километрах пункта пропуска Новоазовск между ДНР и Ростовской областью, его опубликовал телеграм-канал BAZA.

Инцидент произошел поздним вечером в поселке Седово. как сообщает канал, в одном из зданий произошло короткое замыкание электропроводки, из-за чего помещение загорелось. В это время там находился небольшое количество боеприпасов. Из-за возгорания они сдетонировали. О пострадавших на данный момент не сообщается.

На кадрах, размещенных в Сети видно, как пламя поднимается к небу, при этом раздаются мощные хлопки.

При этом информации о причинах пожара и взрыва от официальных структур не поступало. Она уточняется.

Ранее в центре Ростова взорвался автомобиль.

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#Общество#Видео#ДНР#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Взрыв#Новоазовск#Мощный взрыв#Боеприпасы#Пункты пропуска#Происшествия
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