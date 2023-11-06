В Сети появилось видео мощного взрыва боеприпасов на границе Ростовской области и ДНР

Инцидент произошел поздним вечером в поселке Седово. как сообщает канал, в одном из зданий произошло короткое замыкание электропроводки, из-за чего помещение загорелось. В это время там находился небольшое количество боеприпасов. Из-за возгорания они сдетонировали. О пострадавших на данный момент не сообщается.