В Сети появилось видео мощного взрыва боеприпасов на границе Ростовской области и ДНР

Posted Вчера, 21:09
Published Вчера, 21:09
Modified Вчера, 21:11
Updated Вчера, 21:11
Инцидент произошел поздним вечером в поселке Седово. как сообщает канал, в одном из зданий произошло короткое замыкание электропроводки, из-за чего помещение загорелось. В это время там находился небольшое количество боеприпасов. Из-за возгорания они сдетонировали. О пострадавших на данный момент не сообщается.
На кадрах, размещенных в Сети видно, как пламя поднимается к небу, при этом раздаются мощные хлопки.
При этом информации о причинах пожара и взрыва от официальных структур не поступало. Она уточняется.
Ранее в центре Ростова взорвался автомобиль.