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Posted Сегодня, 11:36

Published Сегодня, 11:36

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

Водители жалуются на почти нулевую видимость на трассе М-4 в Ростовской области из-за дождя

Видимость на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области упала из-за мощного ливня

6 ноября 2023, 11:36
Фото: 1MI
Водители жалуются на почти нулевую видимость на трассе М-4 в Ростовской области из-за дождя
Водители жалуются на почти нулевую видимость на трассе М-4 в Ростовской области из-за дождя, фото и видео они публикуют в социальных сетях.

На Ростовскую область минувшей ночью обрушился сильный ливень. Из-за непогоды на дорогах в регионе видимость упала почти до нуля. Водители сообщают, что вынуждены ехать крайне медленно, чтобы не допустить аварийных ситуаций.

Водители жалуются на почти нулевую видимость на трассе М-4 в Ростовской области из-за дождя
Видео: Telegram-канал "Ростов папа"

Особенно сложно ситуация обстоит на трассе М-4 «Дон». Там уже собралась пробка в три километра. Затор тянется от Аютинского до Шахт. Также несколько пробок образовалось в Ростове, где также с раннего утра идет дождь.

Ранее спасатели предупредили об опасно высоких волнах в реке Дон в Ростовской области.

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