Видимость на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области упала из-за мощного ливня

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
На Ростовскую область минувшей ночью обрушился сильный ливень. Из-за непогоды на дорогах в регионе видимость упала почти до нуля. Водители сообщают, что вынуждены ехать крайне медленно, чтобы не допустить аварийных ситуаций.
Особенно сложно ситуация обстоит на трассе М-4 «Дон». Там уже собралась пробка в три километра. Затор тянется от Аютинского до Шахт. Также несколько пробок образовалось в Ростове, где также с раннего утра идет дождь.
Ранее спасатели предупредили об опасно высоких волнах в реке Дон в Ростовской области.