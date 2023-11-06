Водитель утонул в авто, слетевшем в канал в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:40
Published Сегодня, 16:40
Modified Сегодня, 16:42
Updated Сегодня, 16:42
Водитель ВАЗ погиб в районе хутора Холодный в Ростовской области сегодня утром. Мужчина ехал по грунтовой дороге, однако, по неизвестным причинам, слетел с нее в распределительный канал. Машину там опрокинуло, водитель не смог выбраться из авто и утонул.
Известно, что погибшему было 30 лет. Сейчас расследованием инцидента занимается полиция.
Ранее двое детей пострадали в ДТП в Ростовской области из-за водителя-лихача. Он превысил скорость движения на трассе, однако не справился с управлением и влетел в дерево.