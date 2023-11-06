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Published Сегодня, 16:40

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Updated Сегодня, 16:42

В Ростовской области водитель ВАЗ погиб в машине, утонувшей на дне распределительного канала

Водитель утонул в авто, слетевшем в канал в Ростовской области

6 ноября 2023, 16:40
Фото: 1MI
В Ростовской области водитель ВАЗ погиб в машине, утонувшей на дне распределительного канала
В Ростовской области водитель ВАЗ погиб в машине, утонувшей на дне распределительного канала, рассказали в ГИБДД региона.

Водитель ВАЗ погиб в районе хутора Холодный в Ростовской области сегодня утром. Мужчина ехал по грунтовой дороге, однако, по неизвестным причинам, слетел с нее в распределительный канал. Машину там опрокинуло, водитель не смог выбраться из авто и утонул.

Фото: ГИБДД по Ростовской области
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Известно, что погибшему было 30 лет. Сейчас расследованием инцидента занимается полиция.

Ранее двое детей пострадали в ДТП в Ростовской области из-за водителя-лихача. Он превысил скорость движения на трассе, однако не справился с управлением и влетел в дерево.

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