Водитель утонул в авто, слетевшем в канал в Ростовской области

Водитель ВАЗ погиб в районе хутора Холодный в Ростовской области сегодня утром. Мужчина ехал по грунтовой дороге, однако, по неизвестным причинам, слетел с нее в распределительный канал. Машину там опрокинуло, водитель не смог выбраться из авто и утонул.