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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Минтранс региона анонсировал конкурс на обслуживание маршрутов №91, 113 из Ростова в «Мегу»

Впервые за 10 лет: В Ростове выберут перевозчика для маршрутов из Ростова в «Мегу»

6 ноября 2023, 14:05
Фото: 1MI
Минтранс региона анонсировал конкурс на обслуживание маршрутов №91, 113 из Ростова в «Мегу»

В Минтрансе собираются искать перевозчиков для маршрутов из Ростова в «Мегу»

Минтранс региона анонсировал конкурс на обслуживание маршрутов №91 и 113 из Ростова в «Мегу», сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

Министерство транспорта Ростовской области до 20 ноября анонсирует конкурс на обслуживание маршрутов №91 и №113. Они едут из Ростова в «Мегу». Чиновники рассчитывают, что на каждый маршрут будут выходить по 15 автобусов средней вместимости. Более того, власти обещают, что в них будет кондиционер и возможность безналичной оплаты.

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Конкурс на обслуживание маршрутов №91 и №113 не проводили порядка десяти лет. Минтранс объявлял доконкурсное обслуживание. Автобусы не отображаются на онлайн картах и в геонавигации, из-за чего часто они едут перед городским транспортом, двигающимся в том же направлении.

Ранее сообщалось, что в Ростове поставку электробусов задержат на месяц.

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