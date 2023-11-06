Впервые за 10 лет: В Ростове выберут перевозчика для маршрутов из Ростова в «Мегу»

Министерство транспорта Ростовской области до 20 ноября анонсирует конкурс на обслуживание маршрутов №91 и №113. Они едут из Ростова в «Мегу». Чиновники рассчитывают, что на каждый маршрут будут выходить по 15 автобусов средней вместимости. Более того, власти обещают, что в них будет кондиционер и возможность безналичной оплаты.