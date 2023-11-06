Впервые за 10 лет: В Ростове выберут перевозчика для маршрутов из Ростова в «Мегу»

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Министерство транспорта Ростовской области до 20 ноября анонсирует конкурс на обслуживание маршрутов №91 и №113. Они едут из Ростова в «Мегу». Чиновники рассчитывают, что на каждый маршрут будут выходить по 15 автобусов средней вместимости. Более того, власти обещают, что в них будет кондиционер и возможность безналичной оплаты.
Конкурс на обслуживание маршрутов №91 и №113 не проводили порядка десяти лет. Минтранс объявлял доконкурсное обслуживание. Автобусы не отображаются на онлайн картах и в геонавигации, из-за чего часто они едут перед городским транспортом, двигающимся в том же направлении.
Ранее сообщалось, что в Ростове поставку электробусов задержат на месяц.