Вымогали деньги: стало известно, за что мигранты избили сотрудника клуба в Ростове

В Ростове на Северном неизвестный жестоко избил администратора компьютерного клуба Hunter. Конфликт возник еще несколько дней назад. Тогда в клуб пришла компания молодых людей, похожих на мигрантов, они вели себя весьма агрессивно, ругались и кидали джойстики.