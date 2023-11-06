Вымогали деньги: стало известно, за что мигранты избили сотрудника клуба в Ростове

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
В Ростове на Северном неизвестный жестоко избил администратора компьютерного клуба Hunter. Конфликт возник еще несколько дней назад. Тогда в клуб пришла компания молодых людей, похожих на мигрантов, они вели себя весьма агрессивно, ругались и кидали джойстики.
Администратор заведения попросил молодых людей удалиться, однако те отказались. Один из них накинулся на сотрудника клуба с кулаками. Вскоре компания действительно ушла, а администратор написал заявление в полицию.
Накануне один из агрессивных молодых людей вернулся в клуб и потребовал администратора забрать заявление. Тогда дебошир избил сотрудника клуба и сбежал.
Позже в заведении пришел еще один участник скандальной компании. Он потребовал у напарника администратора пять тысяч рублей. Испугавшись, тот отдал ему деньги.
Напомним, пострадавший администратор сейчас находится в БСМП. У него раздроблены черепные кости, сотрясение мозга, а также травмирован глаз. В полиции заявили, что сейчас разыскивают нападавшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.