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Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

Поводом для жестокого избиения администратора компьютерного клуба в Ростове стало заявление в полицию

Вымогали деньги: стало известно, за что мигранты избили сотрудника клуба в Ростове

6 ноября 2023, 11:48
Фото: 1MI
Поводом для жестокого избиения администратора компьютерного клуба в Ростове стало заявление в полицию
Поводом для жестокого избиения администратора компьютерного клуба в Ростове стало заявление в полицию, сообщает Don Mash.

В Ростове на Северном неизвестный жестоко избил администратора компьютерного клуба Hunter. Конфликт возник еще несколько дней назад. Тогда в клуб пришла компания молодых людей, похожих на мигрантов, они вели себя весьма агрессивно, ругались и кидали джойстики.

Администратор заведения попросил молодых людей удалиться, однако те отказались. Один из них накинулся на сотрудника клуба с кулаками. Вскоре компания действительно ушла, а администратор написал заявление в полицию.

«Раздроблены черепные кости»: администратора компьютерного клуба избили в Ростове
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Накануне один из агрессивных молодых людей вернулся в клуб и потребовал администратора забрать заявление. Тогда дебошир избил сотрудника клуба и сбежал.

Позже в заведении пришел еще один участник скандальной компании. Он потребовал у напарника администратора пять тысяч рублей. Испугавшись, тот отдал ему деньги.

Напомним, пострадавший администратор сейчас находится в БСМП. У него раздроблены черепные кости, сотрясение мозга, а также травмирован глаз. В полиции заявили, что сейчас разыскивают нападавшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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