Высотками могут застроить пустырь на Горького в Ростове

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Очередной участок в центре города выставили на продажу. Землю на улице Максима Горького, 251 продают под многоэтажную застройку. Участок площадью в 24,5 соток предлагают купить за 235 миллионов рублей.
Среди плюсов участка продавец выделяет хорошее расположение и транспортную доступность.
Рядом с участком расположены старинные одноэтажные домики, которые, вероятно, потеряются на фоне огромной многоэтажки, если таковую все-таки решат построить.
Ранее в Ростове под застройку «человейниками» выставили на продажу участок рядом с цирком.