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Published Сегодня, 15:49

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Ростове на продажу выставили участок земли на улице Горького, там предлагают построить многоэтажные дома

Высотками могут застроить пустырь на Горького в Ростове

6 ноября 2023, 15:49
Фото: 1MI
В Ростове на продажу выставили участок земли на улице Горького, там предлагают построить многоэтажные дома
В Ростове на продажу выставили участок земли на улице Горького, там предлагают построить многоэтажные дома, сообщение об этом появилось на сайте бесплатных объявлений.

Очередной участок в центре города выставили на продажу. Землю на улице Максима Горького, 251 продают под многоэтажную застройку. Участок площадью в 24,5 соток предлагают купить за 235 миллионов рублей.

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Среди плюсов участка продавец выделяет хорошее расположение и транспортную доступность.

Рядом с участком расположены старинные одноэтажные домики, которые, вероятно, потеряются на фоне огромной многоэтажки, если таковую все-таки решат построить.

Ранее в Ростове под застройку «человейниками» выставили на продажу участок рядом с цирком.

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