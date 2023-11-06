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«Взрыв на Солнце больше России»: Синоптик назвал причину северного сияния в Ростове

«Взрыв на Солнце больше России»: синоптик назвал причину северного сияния в Ростове

6 ноября 2023, 05:56
Фото: Midjourney
«Взрыв на Солнце больше России»: Синоптик назвал причину северного сияния в Ростове

Синоптик Ильин заявил, что стало причиной северного сияния в Ростовской области

Взрывы на поверхности Солнца стали причиной северного сияния в Ростовской области накануне, заявил синоптик Александр Ильин.

Минувшим вечером и ночью жители Ростовской области, а также Крыма и регионов Кавказа наблюдали в небе яркое северное сияние. В социальных сетях ростовчане публиковали фотографии кроваво-красных следов в небе над городом.

Ученые ранее предупреждали, что Землю накроет магнитными бурями из-за вспышки на Солнце. Размер очага на звезде, по их словам, по размерам превосходит территорию России.

Согласен с этой версией и синоптик Александр Ильин. Он говорит, что, если явление связано со взрывами на Солнце, то это самый высокий класс магнитных бурь по мощности.

«По фотографиям можно предположить, что это действительно результат коронарного выброса, связанного со всплесками на Солнце», — приводит слова Ильина «Рен ТВ».

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Ученый добавил, что магнитные бури оказывают серьезное влияние на работоспособность радиоэлектронной техники, однако ее оснастили серьезной защитой.

«В основном такие магнитные излучения действуют на радиопередачи, которые работают в длинноволновом диапазоне, в том числе системы навигации», — заключил Александр Ильин.

Ранее ростовчане поделились своими впечатлениями от увиденного в небе северного сияния.

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