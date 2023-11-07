«Нужно 2,4 ребенка на женщину»: врач рассказал, почему вымирает Ростовская область

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Почему эта тема обсуждается, к чему могут привести ограничения мер по абортам, и что делать для того, чтобы Ростовская область перестала вымирать, рассказал в беседе с корреспондентом RostovGazeta ростовский врач с 40-летним опытом, не пожелавший публиковать свое имя.
— Какова сегодня ситуация с демографией?
— В 2022 году в нашей стране умерло почти два миллиона человек. Причем год был не ковидным. Ситуация после пандемии стабилизировалась — смертность от коронавируса значительно уменьшилась. Но за этот год родился всего 1,3 миллиона малышей. А наши россиянки сделали 1,8 миллиона абортов. Это шокирующая информация. От таких цифр нужно ужаснуться.
— Вы намекаете на проблемы с демографией?
— Я намекаю на то, что мы четко должны понимать одну простую вещь. Если мы не сохраним наше население — не пришлых, а те нации и народности, носителей русского языка, которые проживают в России, мы попросту вымрем. Коренное население сейчас уменьшается. Разрыв между родившимися и умершими составляет порядка 600 тысяч человек. Если эту цифру умножить на 30 лет, то к 2050 году мы получим примерно минус 20 миллионов населения. А это значит, что в нашей стране останется меньше ста миллионов человек.
— К чему это приведет?
— Для того, чтобы общество развивалось, население должно расти. Уменьшение населения приведет к тому, что мы не сможем устроить себе стабильную и качественную жизнь. Ведь есть конкуренция. Она существует не только у бизнесменов или у детишек во дворе. Конкуренция — это то, что двигает эволюцию, начиная от социума и заканчивая геополитикой. Мы же должны конкурировать в глобальном, планетарном масштабе. А для того, чтобы мы могли это делать, в первую очередь, необходимо население, совмещающее в себе все функции общества. У нас должны рождаться дети, чтобы расти, учиться, пойти работать. Ведь государство — это мы, люди. И если мы не будем думать о том, что страна должна быть наполнена нашим, коренным населением, то рано или поздно произойдет самое страшное — коренного населения попросту не останется.
— Что делать, чтобы население не вымирало?
— Есть совершенно четкие статистические выкладки и расчеты. Для того, чтобы население сохранялось хотя бы на прежнем уровне, каждая женщина должна родить 2,4 ребенка. Почему не одного? А потому, что ребенок рождается от двоих — от мужчины и женщины. И, поскольку мужчина не может родить, для того, чтобы возместить утрату, женщина должна родить минимум двух детей. Как молодой отец, а у меня младшему ребенку 8 лет, и как врач с 40-летним стажем, я могу уверенно заявить, что в Ростовской области организованы самые высокие стандарты родовспоможения. И если женщина захочет родить ребенка, это будет сделано в самых лучших, в самых современных условиях. Сейчас все система родовспоможения выстраивается и финансируется по самым высоким стандартам. Прежде такого не было. Поэтому осталось лишь одно — чтобы наши женщины захотели рожать.
— Сейчас появляется тема об ограничении сроков для проведения абортов. Что об этом думают ростовские медики?
— Возможно, эти действия направлены на сокращение числа абортов. Но запрещающие меры должны быть разумными, физиологическими и обоснованными. Прежде чем женщина решится на аборт, с ней должен поработать медицинский психолог, объяснив все «за» и «против» этого шага. Женщина должна осознать, что нельзя идти по жизни, не дав потомство. Что рождение ребенка — норма, и что аборт может обернуться необратимыми последствиями.
— Запрет на аборты не приведет ли к развитию подпольного рынка в Ростове?
— На это есть однозначный ответ. Любые запреты всегда рождают теневой спрос и теневые предложения. Это также, как если человек задумал выпить — он выпьет обязательно. Но сокращение разрешений на аборт с 12 до 8 недель может быть вполне обоснованным. Только для этого людей надо воспитывать со школы. Чтобы мужчины понимали ответственность и необходимость создания семьи и появления в ней детей. Чтобы женщины следили за своей половой жизнью, за изменениями в организме. И, заподозрив беременность, спохватывались не через месяц, как это часто бывает, а через два — три дня задержки.
— В чем вред абортов?
— Операции по прерыванию беременности не добавляют здоровья женщине, это совершенно точно. Всегда есть какие-то осложнения. Или во время аборта, или потом — может развиться воспалительный процесс, который запустит необратимые изменения, связанные с беременностью и родами в половой системе. Походу жизни я видел множество несчастных женщин, которые в молодости сделали аборт. А потом, когда они встали на ноги, получили образование и добились стабильности, родить уже не могли. Понятно, что можно взять приемного ребенка. Но родная душа — это совсем иное, никем не заметить. Поэтому прежде чем делать аборт, нужно хорошо подумать.
— Многие утверждают, что не хотят «плодить нищету»…
— Естественно, стандарты уровня жизни у нас изменились. Мы видим, что семьям, у которых 3-4 ребенка, сложно справляться со стоимостью жизни, которая постоянно растет. Эту тему нужно поддерживать. Но и понятие «нищеты» — весьма относительное. Для кого-то достаточно серого хлеба и перловой каши. А кто-то хочет крабов каждый день кушать. В сознании человека должно быть четко разделено рождение детей и свои желания. То есть рождение ребенка не должно быть привязано к рассуждениям о том, что придется себя во всем ограничивать. Это разные вещи. Детей к созданию семьи и появлению детей нужно подготавливать с детства, воспитывая со школьной скамьи. Эта система должна формироваться и работать комплексно. Также необходимы медицинские психологи, которые будут работать с будущими родителями. То есть сила, которая убеждает пары в рождении детей должна быть мягкой. К этому вопросу надо относиться с пониманием. Политика нашего государства в этом вопросе многолика, направлена на все стороны поддержки материнства.
— То есть благосостояние и рождение детей — это не зависящие друг от друга понятия?
— Эти вещи должны быть разделены в сознании ростовчан. В этом и заключается главная задача работы психологов. Причем эта работа должна вестись не на коммерческой основе. Этим могут заниматься общественные организации. А государству необходимо поддерживать эту тему в лице нашего народа, наших жителей и конкретно взятого Ростова-на-Дону. Нельзя рассуждать о том, что я проживу жизнь в свое удовольствие, а дальше хоть трава не расти. В этом случае все, что делали для нас наши предки — сохраняли семьи, народ, страну — все пойдет прахом. Рождение детей в нас заложено природой. Это прописано в нашем генетическом коде. Поэтому наши безусловные рефлексы подразумевают создание пары, семьи, которая родит ребенка. А все рассуждения о благосостоянии — это привнесенные идеи эгоцентризма и эгоизма, которые процветают в западном обществе. Мы должны отказаться от этих идей.
Ранее RostovGazeta сообщала, что благополучие донских женщин связали со способностью рожать и заниматься бизнесом.