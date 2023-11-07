«Нужно 2,4 ребенка на женщину»: врач рассказал, почему вымирает Ростовская область

— Для того, чтобы общество развивалось, население должно расти. Уменьшение населения приведет к тому, что мы не сможем устроить себе стабильную и качественную жизнь. Ведь есть конкуренция. Она существует не только у бизнесменов или у детишек во дворе. Конкуренция — это то, что двигает эволюцию, начиная от социума и заканчивая геополитикой. Мы же должны конкурировать в глобальном, планетарном масштабе. А для того, чтобы мы могли это делать, в первую очередь, необходимо население, совмещающее в себе все функции общества. У нас должны рождаться дети, чтобы расти, учиться, пойти работать. Ведь государство — это мы, люди. И если мы не будем думать о том, что страна должна быть наполнена нашим, коренным населением, то рано или поздно произойдет самое страшное — коренного населения попросту не останется.