Арестовали 24 человек: банда из Ростовской области изготовила 20 млн рублей фальшивок

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Банда действовала в семи регионах страны, а фальшивые деньги печатали в арендованных квартирах. На них даже были имитации элементов защиты.
Часть подельников занималась сбытом купюр, в том числе через открытый интернет-магазин. Покупатели оплачивали фальшивки криптовалютой, после чего получали координаты тайников-закладок.
Банда действовала с 2018 года, а подозреваемых задержали в нескольких регионах. Всего провели более 100 обысков и обнаружили фальшивые купюры на сумму 20 миллионов рублей.
«Изъятое направлено для проведения экспертизы. 24 фигурантам по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в полиции.
Читайте также о том, как мошенник выманивал деньги у бабушек в Ростове, угрожая уголовным делом против внуков.