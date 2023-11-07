rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:32

Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

Более 20 млн рублей фальшивых денег нашли у банды из Ростовской области

Арестовали 24 человек: банда из Ростовской области изготовила 20 млн рублей фальшивок

7 ноября 2023, 11:32
Фото: 1MI
Более 20 млн рублей фальшивых денег нашли у банды из Ростовской области

Более 20 млн рублей фальшивых денег нашли у банды из Ростовской области

В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении банды фальшивомонетчиков, сообщили в региональном УМВД.

Банда действовала в семи регионах страны, а фальшивые деньги печатали в арендованных квартирах. На них даже были имитации элементов защиты.

Часть подельников занималась сбытом купюр, в том числе через открытый интернет-магазин. Покупатели оплачивали фальшивки криптовалютой, после чего получали координаты тайников-закладок.

Банда телефонных мошенников в Ростовской области обманула 781 человека
Узнать подробнее

Банда действовала с 2018 года, а подозреваемых задержали в нескольких регионах. Всего провели более 100 обысков и обнаружили фальшивые купюры на сумму 20 миллионов рублей.

«Изъятое направлено для проведения экспертизы. 24 фигурантам по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в полиции.

Читайте также о том, как мошенник выманивал деньги у бабушек в Ростове, угрожая уголовным делом против внуков.

Читайте также:
Банда телефонных мошенников в Ростовской области обманула 781 человекаСиловики накрыли банду мефедроновых наркодилеров в Ростовской областиВ Ростове запросили пожизненный срок для глава банды киллеров Гагиева
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Мошенник#Сбыт#Последние новости Ростова на сегодня#Арест#Обыски#Банда#Уголовное дело#Экспертиза#Угрозы#Мера пресечения#Заключение под стражу#Региональное УМВД#Интернет-магазин#Фальшивые деньги#Криптовалюта#Происшествия
Подпишитесь
«Затряслось все»: жители Таганрога заявили о звуке мощного взрыва
Сегодня, 07:15
В Ростове ищут мигранта, проломившего череп администратору компьютерного клуба
Сегодня, 05:30
Грозит 20 лет колонии: житель Ростовской области пытался сжечь военкомат
Сегодня, 06:34
Менее половины семей в Ростовской области имеют возможность снять квартиру
Сегодня, 05:54
Полиция в Ростове начала проверку из-за распивающего алкоголь ребенка
4 ноября, 14:16
В ростовском компьютерном клубе рассказали, зачем мигранты избили администратора
Сегодня, 07:43