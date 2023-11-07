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Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Банк ЗЕНИТ повысил ставки по вкладам до 14% годовых

Банк ЗЕНИТ повысил ставки по вкладам до 14% годовых

7 ноября 2023, 12:07
Фото: ПАО Банк ЗЕНИТ
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Банк ЗЕНИТ увеличил доходность по сберегательному продукту «ЗЕНИТ вклад» до 14% годовых. Открыть его можно на сумму от 50 тыс. рублей в офисах, в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн» и интернет-банке. Сроки размещения — 91, 181, 367, 732 или 1 100 дней.

Максимальная ставка 14% годовых действует для «новых клиентов», у которых в течение 90 календарных дней до даты заключения договора вклада и в дату обращения в Банк ЗЕНИТ, отсутствовали действующие договоры срочных вкладов. Для остальных клиентов, оформивших вклад в ДБО, максимальная ставка составит 13,25 % годовых. При этом срок размещения средств — 181 день.

Проценты выплачиваются в конце срока действия вклада с зачислением на текущий, карточный счет или счет вклада «До востребования». Также возможна пролонгация на условиях продукта «Высокий доход». Пополнение и расходные операции не предусмотрены.

Подробнее с условиями и процентными ставками можно ознакомиться на сайте Банка ЗЕНИТ.

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