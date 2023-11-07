Банк ЗЕНИТ повысил ставки по вкладам до 14% годовых

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Максимальная ставка 14% годовых действует для «новых клиентов», у которых в течение 90 календарных дней до даты заключения договора вклада и в дату обращения в Банк ЗЕНИТ, отсутствовали действующие договоры срочных вкладов. Для остальных клиентов, оформивших вклад в ДБО, максимальная ставка составит 13,25 % годовых. При этом срок размещения средств — 181 день.
Проценты выплачиваются в конце срока действия вклада с зачислением на текущий, карточный счет или счет вклада «До востребования». Также возможна пролонгация на условиях продукта «Высокий доход». Пополнение и расходные операции не предусмотрены.
Подробнее с условиями и процентными ставками можно ознакомиться на сайте Банка ЗЕНИТ.