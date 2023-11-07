rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:40

Published Сегодня, 15:40

Modified Сегодня, 15:42

Updated Сегодня, 15:42

Браконьеры выловили из Таганрогского залива краснокнижную рыбу на 7 млн рублей

Браконьеры выловили из Таганрогского залива краснокнижную рыбу на 7 млн рублей

7 ноября 2023, 15:40
Фото: Midjourney
Браконьеры выловили из Таганрогского залива краснокнижную рыбу на 7 млн рублей

Донским браконьерам грозит до 9 лет колонии за вылов рыбы из Красной книги

В Ростовской области пограничники спасли из сетей браконьеров 26 редких рыб, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «Rostov.ru» со ссылкой на ПУ ФСБ России по Ростовской области объявил, что донским пограничникам удалось спасти краснокнижную рыбу, выловленную в Таганрогском заливе Азовского моря.

Шемаю уберут из Красной книги Ростовской области в 2023 году
Узнать подробнее

По предварительной информации, сотрудникам ФСБ удалось обнаружить в Таганрогском заливе более 10 незаконных сетей для ловли рыбы, в которые угодили 26 редких рыб. Среди них оказались 21 русский осетр с тремя севрюгами и двумя стерлядями. Общую сумму улова оценили дороже семи миллионов рублей.

«Сотрудники Пограничного управления регионального ФСБ изъяли сети и выпустили рыбу в залив», — сказано в сообщении.

Сотрудники Пограничного управления регионального ФСБ изъяли сети и выпустили рыбу в заливСотрудники Пограничного управления регионального ФСБ изъяли сети и выпустили рыбу в залив
Сотрудники Пограничного управления регионального ФСБ изъяли сети и выпустили рыбу в залив
Фото: ПУ ФСБ России по Ростовской области.

По информации издания, незаконный вылов краснокнижной рыбы может грозить браконьерам наказанием до девяти лет лишения свободы и штрафом в размере от 1,5 до трех миллионов рублей.

Ранее в Ростовской области в водоемы выпустили более пяти миллионов молоди рыб.

Читайте также:
Из Красной книги Ростовской области шемаю исключат не раньше 2024 годаРыбаки пожаловались на безнаказанность браконьеров в Ростовской областиБраконьеры в Ростовской области выловили дельфина
#Общество#Город#Ростовская область#ФСБ#Таганрог#Надежда Пустяк#Азовское море#Таганрогский залив#Рыба#Последние новости Ростова на сегодня#Красная Книга#Погрануправление ФСБ Ростовской области#18+#Наказание#Стерлядь#Русский осетр#Пограничники#Браконьеры#Происшествия
Подпишитесь
В Ростовской области жители становятся богаче и поджигают военкоматы
Сегодня, 15:25
Эксперт Махмудов поддержал идею платить ростовчанкам за отказ от аборта
Сегодня, 09:38
«Ростова в маршруте нет»: дети не увидят поезд Деда Мороза на Дону
Сегодня, 14:07
Эксперт призвал «не сюсюкать с диаспорами» после нападений мигрантов в Ростове
Сегодня, 10:24
«Нужно 2,4 ребенка на женщину»: врач рассказал, почему вымирает Ростовская область
Сегодня, 07:19
Политолог Сухарь рассказал, зачем Украина запустила фейк о взрыве под Ростовом
Сегодня, 14:06