Браконьеры выловили из Таганрогского залива краснокнижную рыбу на 7 млн рублей

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
Портал «Rostov.ru» со ссылкой на ПУ ФСБ России по Ростовской области объявил, что донским пограничникам удалось спасти краснокнижную рыбу, выловленную в Таганрогском заливе Азовского моря.
По предварительной информации, сотрудникам ФСБ удалось обнаружить в Таганрогском заливе более 10 незаконных сетей для ловли рыбы, в которые угодили 26 редких рыб. Среди них оказались 21 русский осетр с тремя севрюгами и двумя стерлядями. Общую сумму улова оценили дороже семи миллионов рублей.
«Сотрудники Пограничного управления регионального ФСБ изъяли сети и выпустили рыбу в залив», — сказано в сообщении.
По информации издания, незаконный вылов краснокнижной рыбы может грозить браконьерам наказанием до девяти лет лишения свободы и штрафом в размере от 1,5 до трех миллионов рублей.
Ранее в Ростовской области в водоемы выпустили более пяти миллионов молоди рыб.