Браконьеры выловили из Таганрогского залива краснокнижную рыбу на 7 млн рублей

По предварительной информации, сотрудникам ФСБ удалось обнаружить в Таганрогском заливе более 10 незаконных сетей для ловли рыбы, в которые угодили 26 редких рыб. Среди них оказались 21 русский осетр с тремя севрюгами и двумя стерлядями. Общую сумму улова оценили дороже семи миллионов рублей.